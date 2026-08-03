Νέα επένδυση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός: Παρέλαβε υπερσύγχρονο πούλμαν αξίας 550.000€!

Επένδυση για την ασφάλεια της ομάδας με λεωφορείο που έχουν τα κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το κόστος φτάνει τις 550.000€.

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, δεν σταματούν μόνο στην ενίσχυση της ομάδας. Η διοίκηση των «πράσινων» προχωρά σε κάθε κίνηση που χρειάζεται για να γίνει ευκολότερη και ασφαλέστερη η καθημερινότητα του ποδοσφαιρικού τμήματος. Στο πλαίσιο αυτό, το «τριφύλλι» προχώρησε στην αγορά εντυπωσιακού νέου πούλμαν, αξίας 550.000 ευρώ!

Το υπερσύγχρονο όχημα μάρκας Volvo, θεωρείται απ’ τα καλύτερα για την εξυπηρέτηση των αναγκών στις μετακινήσεις ομάδων. Για το λόγο αυτό ακριβώς το ίδιο μοντέλο έχουν μερικά απ’ τα κορυφαία κλαμπ του πλανήτη, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Λίβερπουλ και η Μάντσεστερ Σίτι μεταξύ αυτών.

Πέρα απ’ την ασφάλεια και την άνεση στις μετακινήσεις, η ΠΑΕ φρόντισε και για το αισθητικό μέρος της αγοράς. Το οποίο είναι εντυπωσιακό και χαρακτηρίζει τον Παναθηναϊκό ως σύλλογο, αλλά και την πόλη του, την Αθήνα.

Η Θεά Αθηνά δεσπόζει, όπως φυσικά και το έμβλημα του Τριφυλλιού. Στην οροφή είναι γραμμένο "Σύλλογος μεγάλος". Ακόμη και στα καθίσματα οι λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές, με κεντημένο τριφύλλι.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός παρουσιάζει το νέο πούλμαν της πρώτης ομάδας, ένα ολοκαίνουργιο Volvo B13R Irizar i8, το οποίο συνδυάζει την κορυφαία τεχνολογία, την υψηλή αισθητική και την απόλυτη άνεση, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ιδανικές συνθήκες σε κάθε μετακίνηση.

Πρόκειται για ένα όχημα τελευταίας γενιάς, το οποίο συγκαταλέγεται στα κορυφαία της ευρωπαϊκής αγοράς και αποτελεί επιλογή μερικών από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ευρώπης. Στην εξωτερική του όψη δεσπόζουν το έμβλημα του Παναθηναϊκού, ο Παρθενώνας και η θεά Αθηνά, στοιχεία της ιστορικής ταυτότητας του συλλόγου. Τη σχεδίαση συμπληρώνει ο εμβληματικός στίχος του ύμνου της ομάδας μας, «Σύλλογος Μεγάλος», ο οποίος είναι αποτυπωμένος στην οροφή.

Παράλληλα, το εσωτερικό του νέου πούλμαν έχει διαμορφωθεί με γνώμονα τις ανάγκες μιας ομάδας κορυφαίου επιπέδου και είναι πλήρως εξοπλισμένο με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ο διακριτικός πράσινος φωτισμός και ο κεντημένος στίχος του ύμνου μας στα καθίσματα δημιουργούν ένα άκρως Παναθηναϊκό περιβάλλον.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επένδυση στις υποδομές της, προσφέροντας στους ποδοσφαιριστές και στο τεχνικό επιτελείο ένα μέσο μεταφοράς υψηλών προδιαγραφών.

Ορισμένα απ’ τα χαρακτηριστικά του νέου λεωφορείου, είναι τα εξής:

* Το νέο Volvo B13R Irizar i8 αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα πούλμαν που κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή αγορά.

* Με ύψος που παραπέμπει σε διώροφο λεωφορείο, εντυπωσιάζει τόσο για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία.

* Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

* Τα πολυτελή δερμάτινα, αδιάβροχα καθίσματα είναι ανακλινόμενα, διαθέτουν υποπόδια και φέρουν κεντημένο τον εμβληματικό στίχο του ύμνου του Παναθηναϊκού, «Σύλλογος Μεγάλος».

* Το πούλμαν διαθέτει ασύρματη σύνδεση WiFi, τρεις οθόνες, θύρες USB και πρίζες σε κάθε κάθισμα, εξασφαλίζοντας πλήρη συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.

* Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες και τρία εσωτερικά ψυγεία, καλύπτοντας κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια.

* Την εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνουν οι περιμετρικοί προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν τον δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του.

Δείτε το εντυπωσιακό νέο λεωφορείο του Παναθηναϊκού: