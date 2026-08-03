Ανακοινώθηκε από τη Λανς ο Τιτραουί

Την απόκτηση του Γιασίν Τιτραουί για τα επόμενα πέντε χρόνια ανακοίνωσε η Λανς.

Παίκτης της Λανς είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Γιασίν Τιτραουί. Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του από τη Σαρλερουά, με τον 23χρονο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο.

Ο Αλγερινός χαφ είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, ωστόσο παρουσιαζόταν διστακτικός στο να πει το «ναι» στους Πειραιώτες και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία και τη Ligue 1.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα γαλλικά δημοσιεύματα, η Λανς και η Σαρλερουά συμφώνησαν και το deal θα φτάσει τα 8 εκατομμυρίων ευρώ.