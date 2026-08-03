Ανακοινώθηκε από τη Λανς ο Τιτραουί

Παίκτης της Λανς είναι πλέον με κάθε επισημότητα ο Γιασίν Τιτραουί. Οι Γάλλοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του από τη Σαρλερουά, με τον 23χρονο να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο.
Ο Αλγερινός χαφ είχε απασχολήσει και τον Ολυμπιακό, ωστόσο παρουσιαζόταν διστακτικός στο να πει το «ναι» στους Πειραιώτες και τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλλία και τη Ligue 1.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα γαλλικά δημοσιεύματα, η Λανς και η Σαρλερουά συμφώνησαν και το deal θα φτάσει τα 8 εκατομμυρίων ευρώ.
𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP5 📺— Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2026
Iconique milieu artésien, Seydou Keita parcourt le pays du tiki-taka 🇪🇸 aux côtés du nouveau dépositaire du numéro 8. One, two, three... 🇩🇿
𝚈𝙰𝙲𝙸𝙽𝙴 𝚃𝙸𝚃𝚁𝙰𝙾𝚄𝙸 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/8ZKvQNFeJR