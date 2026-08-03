Η Νις ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Λουσέ στον ΠΑΟΚ

Η Νις ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Τομ Λουσέ στον ΠΑΟΚ, ενώ του ευχήθηκε καλή επιτυχία στην καριέρα του.

Η γαλλική ομάδα αποχαιρέτησε τον νεαρό χαφ, ο οποίος μεγάλωσε στα τμήματα υποδομής της ομάδας, ενώ αγωνίστηκε για μία τριετία και στην πρώτη ομάδα της Νις.

Με τη φανέλα της ομάδας της Νίκαιας ο Τομ Λουσέ μέτρησε 89 συμμετοχές, ενώ με τα τμήματα υποδομών κατέγραψε 62 εμφανίσεις αντίστοιχα.

Αναλυτικά το μήνυμα της Νις:

«Ο Τομ Λουσέ μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης

Προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, ο 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στη Νις, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Η ομάδα του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».