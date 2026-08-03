Η Νις ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Λουσέ στον ΠΑΟΚ

Η γαλλική ομάδα αποχαιρέτησε τον νεαρό χαφ, ο οποίος μεγάλωσε στα τμήματα υποδομής της ομάδας, ενώ αγωνίστηκε για μία τριετία και στην πρώτη ομάδα της Νις.
Με τη φανέλα της ομάδας της Νίκαιας ο Τομ Λουσέ μέτρησε 89 συμμετοχές, ενώ με τα τμήματα υποδομών κατέγραψε 62 εμφανίσεις αντίστοιχα.
Αναλυτικά το μήνυμα της Νις:
«Ο Τομ Λουσέ μεταγράφηκε στον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης
Προερχόμενος από τις ακαδημίες του συλλόγου, ο 23χρονος μέσος διένυσε όλα τα στάδια της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης στη Νις, από τα τμήματα υποδομής έως την πρώτη ομάδα. Η ομάδα του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
Tom Louchet transféré au PAOK Salonique ⤵︎— OGC Nice (@ogcnice) August 3, 2026
Issu du centre de formation, le milieu de terrain de 23 ans aura accompagné toutes les étapes de sa progression au club, des équipes de jeunes jusqu'à l'équipe première. Le Gym lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière.