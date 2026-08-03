Μασλαρινός: «Η ομάδα μας εξαρχής είναι αφοσιωμένη στο στόχο της»

Η Εθνική Νεανίδων έκανε το 3/3 στο Ευρωμπάσκετ U18 Β’ Κατηγορίας και ο Βασίλης Μασλαρινός έκανε λόγο για μια σημαντική νίκη επί της Σλοβακίας, ενώ μίλησε και για τον αγώνα της Τρίτης (4/8, 21:00) με αντίπαλο τη Δανία, όπου με νίκη η Ελλάδα θα «κλειδώσει» μαθηματικά την πρώτη θέση του ομίλου.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Για εμάς κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός κι έτσι το αντιμετωπίσαμε απέναντι στη Σλοβακία.

Τα κορίτσια ήταν συγκετρωμένα και, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικά, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει και νωρίτερα το ματς, αλλά αυτό δεν αλλάζει το ότι πετύχαμε μια σημαντική νίκη με μια εμφάνιση, που μας αφήνει ικανοποιημένος, χωρίς όμως έως τώρα να έχουμε καταφέρει τίποτα.

Πρέπει να ξεκουραστούμε στο ρεπό μας, που ακολουθεί, και να πάμε έτοιμοι σε άλλον έναν τελικό με τη Δανία.

Η ομάδα μας εξαρχής είναι αφοσιωμένη στο στόχο της και θα γινόμαστε καλύτεροι όσο περνούν τα παιχνίδια. Αυτό που θέλουμε είναι να είμαστε έτοιμοι και όλοι μαζί ενωμένοι σε μια κακή μέρα, όταν ο αντίπαλος θα μας προβληματίσει».