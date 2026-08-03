Στο στόχαστρο της Φενέρμπαχτσε ο Παυλίδης

Νέο ενδιαφέρον για τον Βαγγέλη Παυλίδη από την Τουρκία, με τη Φενέρμπαχτσε να παρακολουθεί την περίπτωσή του.

Η Φενέρμπαχτσε φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βαγγέλη Παυλίδη, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός της Μπενφίκα συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων συλλόγων μετά τις πολύ καλές εμφανίσεις του.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος της A Spor, Ερντέμ Ακμπάς, η ομάδα της Κωνσταντινούπολης έχει βάλει στο στόχαστρό της τον 27χρονο φορ και, αφού δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, είναι διατεθειμένη να κάνει επίσημη πρόταση προς τη Μπενφίκα για την απόκτησή του.

Ο Παυλίδης έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά και τη νέα σεζόν, σκοράροντας τέσσερα γκολ απέναντι στη Σεν Γκάλεν στα προκριματικά του Europa League.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη κίνηση από τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο το τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι εξελίξεις θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν τις επόμενες ημέρες.