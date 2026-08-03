Αποθεωτικό post της FIBA για τον Χατζηλάμπρου: «Επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα, αθλητής που αξίζει να παρακολουθήσεις»

Η FIBA με ένα post της αποθέωσε τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου για την παρουσία του με την Εθνική Εφήβων στo Εurobasket U18.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου άφησε το αποτύπωμα του στο Eurobasket U18 με την Εθνική Εφήβων και έκανε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο να μιλάει για αυτόν με τις εμφανίσεις του.

Ο 18χρονος περιφερειακός του Άρη έκανε πράγματα και θαύματα με την ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα, με την Εθνική να τερματίζει στην 6η θέση, την καλύτερη επίδοσή της από το 2019.

Η FIBA με ένα post της αποθέωσε τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, λέγοντας πως είναι ένας αθλητής που αξίζει να παρακολουθήσεις.

«Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της Ελλάδας ήταν ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα του τουρνουά σε πόντους και ριμπάουντ, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους σουτέρ στο τουρνουά με 37.3% και με 8.4 εκτελεσμένα τρίποντα ανά αγώνα. Ο συνδυασμός της παρουσίας του στη ρακέτα και του περιφερειακού του σουτ τον βοηθούν να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλά επίπεδα. Είναι ένας παίκτης που πρέπει να παρακολουθήσετε τα επόμενα χρόνια».