MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Αποθεωτικό post της FIBA για τον Χατζηλάμπρου: «Επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα, αθλητής που αξίζει να παρακολουθήσεις»

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η FIBA με ένα post της αποθέωσε τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου για την παρουσία του με την Εθνική Εφήβων στo Εurobasket U18.

Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου άφησε το αποτύπωμα του στο Eurobasket U18 με την Εθνική Εφήβων και έκανε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο να μιλάει για αυτόν με τις εμφανίσεις του. 

Ο 18χρονος περιφερειακός του Άρη έκανε πράγματα και θαύματα με την ομάδα του Βασίλη Σκροπολίθα, με την Εθνική να τερματίζει στην 6η θέση,  την καλύτερη επίδοσή της από το 2019. 

Η FIBA με ένα post της αποθέωσε τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου, λέγοντας πως είναι ένας αθλητής που αξίζει να παρακολουθήσεις. 

«Σημαντικός παράγοντας στην επιτυχία της Ελλάδας ήταν ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος τερμάτισε στην πρώτη δεκάδα του τουρνουά σε πόντους και ριμπάουντ, ενώ ήταν και ένας από τους κορυφαίους σουτέρ στο τουρνουά με 37.3% και με 8.4 εκτελεσμένα τρίποντα ανά αγώνα. Ο συνδυασμός της παρουσίας του στη ρακέτα και του περιφερειακού του σουτ τον βοηθούν να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλά επίπεδα. Είναι ένας παίκτης που πρέπει να παρακολουθήσετε τα επόμενα χρόνια». 

Αποθεωτικό post της FIBA για τον Χατζηλάμπρου: «Επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα, αθλητής που αξίζει να παρακολουθήσεις»