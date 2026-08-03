Οι Λόντον Λάιονς έκλεισαν φιλικό με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς

Oι Λόντον Λάιονς με ανακοίνωση τους γνωστοποίησαν πως θα ταξιδέψουν στο Πόρτλαντ για φιλική αναμέτρηση με τους Μπλέιζερς.

Έτοιμοι να γράψουν ιστορία είναι οι Λόντον Λάιονς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ για να γίνουν η πρώτη βρετανική ομάδα που θα αντιμετωπίσει οργανισμό του NBA.

Έτοιμοι να γράψουν ιστορία είναι οι Λόντον Λάιονς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ για να γίνουν η πρώτη βρετανική ομάδα που θα αντιμετωπίσει οργανισμό του NBA.

«Η διεξαγωγή ενός αγώνα προετοιμασίας απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας και για το βρετανικό μπάσκετ συνολικά.

Βλέπουμε αυτή την ευκαιρία ως αναγνώριση της προόδου και των φιλοδοξιών του οργανισμού των Λόντον Λάιονς, αλλά και ως ένα σημαντικό ορόσημο για το μπάσκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο».