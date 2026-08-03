Οι Λόντον Λάιονς έκλεισαν φιλικό με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς

Έτοιμοι να γράψουν ιστορία είναι οι Λόντον Λάιονς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ για να γίνουν η πρώτη βρετανική ομάδα που θα αντιμετωπίσει οργανισμό του NBA.
Έτοιμοι να γράψουν ιστορία είναι οι Λόντον Λάιονς, οι οποίοι θα ταξιδέψουν τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ για να γίνουν η πρώτη βρετανική ομάδα που θα αντιμετωπίσει οργανισμό του NBA.
«Η διεξαγωγή ενός αγώνα προετοιμασίας απέναντι στους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον σύλλογό μας και για το βρετανικό μπάσκετ συνολικά.
Βλέπουμε αυτή την ευκαιρία ως αναγνώριση της προόδου και των φιλοδοξιών του οργανισμού των Λόντον Λάιονς, αλλά και ως ένα σημαντικό ορόσημο για το μπάσκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο».
The London Lions will become the first British club ever to face an NBA team when we take on the Portland Trail Blazers.— London Lions Basketball (@LondonLions) August 3, 2026
The game will form part of Portland’s official NBA preseason schedule, tipping off at the Moda Center on 12 October 2026 at 1:00 PM local time and 9:00 PM… pic.twitter.com/HtG81W3cYF