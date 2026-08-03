Προς νέο φιάσκο με Γιάννη: Δεν βρίσκει άκρη η ΕΟΚ, «απών» με Ουκρανία, Ισπανία αν δεν συμβεί ανατροπή!

Την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξασφαλίζουν εγγύηση και άδεια από τις ομάδες του ΝΒΑ, η Ομοσπονδία-ανέκδοτο του ελληνικού αθλητισμού οδεύει προς ένα ακόμα φιάσκο καθώς όλα δείχνουν πως ο Γιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος για τα δύο ματς-τελικούς με Ισπανία, Ουκρανία!

Μετά τις ήττες - κάζο από Ρουμανία και Πορτογαλία η Εθνική μας ομάδα ψάχνει νίκες - υπέρβαση στο δεύτερο «παράθυρο» του Αυγούστου προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόκριση της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Όπως γίνεται κατανοητό η παρουσία όλων των μεγάλων... ονομάτων στους επερχόμενους κρίσιμους αγώνες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος με Ουκρανία και Ισπανία κρίνεται απαραίτητη, με την μεγαλύτερη προσοχή να δίνεται στον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greak Freak έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του σε δηλώσεις του να ενισχύσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο η συμμετοχή του βρίσκεται ακόμα στον «αέρα».

Και αυτό διότι η Ελληνική Ομοσπονδία αδυνατεί να βρει άκρη με τη νέα ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, τους Μαϊάμι Χιτ, προκειμένου ο Έλληνας σταρ να βοηθήσει την Ελλάδα στους δυο αγώνες με Ουκρανία στις 28 Αυγούστου (εκτός έδρας) και με την Ισπανία (εντός έδρας) στις 31 του ίδιου μήνα.

Από τις επαφές της ΕΟΚ με την πλευρά του αθλητή αλλά και του Μαιαμι Χιτ όχι μόνο δεν έχει προκύψει καμία πρόοδος αλλά όλα δείχνουν πως στις κλήσεις που θα ανακοινωθούν προσεχώς το όνομα του Γιάννη θα απουσιάζει.

Κι αυτό δείχνει για πολλοστή φορά ότι οι ιθύνοντες της Ομοσπονδίας είναι απλά ανίκανοι να προστατεύσουν το ελληνικό μπάσκετ.

Η εγγύηση των 500.000€ αναζητείται, οι Χιτ φυσικά δεν συζητάνε καν το ενδεχόμενο να αφήσουν τον Γιάννη χωρίς να καλυφθεί η πιθανότητα μιας κακής στιγμής και το… φιάσκο είναι προ των πυλών. Πλέον ζητείται θαύμα για την ανατροπή της τελευταίας στιγμής καθώς ο Σπανούλης ήδη ετοιμάζεται να καλέσει κάποιον νεαρό παίκτη για να συμπληρωθούν οι κλήσεις.

Την ώρα που όλες οι ευρωπαϊκές ομοσπονδίες εξασφαλίζουν εγγύηση και άδεια από τις ομάδες του ΝΒΑ, η Ομοσπονδία του Βαγγέλη Λιόλιου επικαλείται αδυναμία συννενόησης με τους Χιτ, καθως όπως όλα δείχνουν ο Γιάννης δεν θα είναι διαθέσιμος.

Προφανώς χωρίς την παρουσία του Greak Freak το έργο της Εθνικής γίνεται ακόμα πιο δύσκολο, την ώρα που το 2/2 στο «παράθυρο» του Αυγούστου κρίνεται απαραίτητο.

Παράλληλα πρέπει να σημειώσουμε πως μεγάλοι σταρ του ΝΒΑ έδωσαν κανονικά το παρών με τις Εθνικές τους ομάδες στο περασμένο «παράθυρο». Στη Σερβία, ο Νίκολα Γιόκιτς αποτελεί το μεγαλύτερο παράδειγμα. Ο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς έχει δείξει επανειλημμένα τη διάθεσή του να αγωνίζεται με το εθνόσημο, όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, αποτελώντας τον ηγέτη μιας από τις ισχυρότερες ομάδες στον κόσμο.

Η Λιθουανία έχει επίσης στηριχθεί σε παίκτες με εμπειρία NBA, όπως ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος έχει αποτελέσει σταθερή παρουσία στις υποχρεώσεις της χώρας του.

Σημαντική ήταν και η παρουσία NBA παικτών από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Γερμανία έχει διαθέσει στο παρκέ παίκτες όπως ο Ντένις Σρέντερ. Η Γαλλία διέθεσε τους Γκομπέρ, Ρισασέ και Γιαμπουσέλε, ενώ η Κροατία είδε τους Ζούμπατς και Σάριτς να δίνουν κανονικά το παρών. Παράλληλα ακόμα και η Φινλανδία ενισχύθηκε με την παρουσία του σταρ των Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν.