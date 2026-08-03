Σύγκρουση ελικοπτέρων: Αυτός είναι ο Δανός πιλότος που έχασε τη ζωή του

Από οικογένεια αεροπόρων και βραβευμένος ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με άλλο στη φωτιά της Αττικής

Ο Δανός πιλότος που σκοτώθηκε, μαζί με έναν Έλληνα μεταφραστή στη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, προερχόταν από οικογένεια αεροπόρων και είχε αφιερώσει τη ζωή του στην κατάσβεση πυρκαγιών.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, επικοινώνησε με το DR της Δανίας και περιέγραψε τον 46χρονο Ρούνε Κιντάλ, αποκαλύπτοντας πτυχές από τη ζωή του και την αφοσίωσή του στην πυρόσβεση.

Τα παιδιά της οικογένειας Κίνταλ, που αριθμεί συνολικά τρεις αδελφούς, είναι ανεμοπλόοι τρίτης γενιάς και πετούσαν «από πολύ μικρή ηλικία» μαζί με τον πατέρα τους.

Ο Τούε Κίνταλ, αφηγείται την ιστορία του μικρότερου αδελφού του, ο οποίος, όπως και ο ίδιος, ερωτεύτηκε την πτήση, αφού ο πατέρας τους τους πήγε τόσο στη Βάση Αεροπορίας Tirstrup όσο και στο Αεροδρόμιο Brædstrup όταν ήταν παιδιά.- Είχε αποφασίσει ότι το πιλοτήριο θα ήταν ο χώρος εργασίας του, λέει ο Τουέ Κίνταλ, ο οποίος είναι και ο ίδιος ιδιωτικός πιλότος.

«Ο αδελφός μου και εγώ έχουμε πετάξει πάρα πολύ, κι εγώ επίσης πετάω όλη μου τη ζωή», λέει. Ο Ρούνε εγκατέλειψε το πανεπιστήμιο καθώς τον έλκυε η αίσθηση της ελευθερίας ψηλά πάνω από τις κορυφές των δέντρων, και ακολούθησε το όνειρό του να γίνει πιλότος ελικοπτέρου, μετακομίζοντας στον Καναδά, όπου και πέρασε 20 χρόνια.

Σύμφωνα με τον αδελφό του, αφιέρωσε τη ζωή του στις αποστολές πυρόσβεσης.

Όταν ερχόταν ο χειμώνας, εργαζόταν στον τομέα του heliskiing, όπου οι σκιέρ μεταφέρονται με ελικόπτερο στην κορυφή των χιονισμένων βουνών για να κατεβούν ξανά με μεγάλη ταχύτητα.- «Αλλά σταμάτησε, επειδή ήταν επικίνδυνο», λέει ο Τούε. Αντ’ αυτού, στράφηκε με πάθος προς την πυροσβεστική, όπου μπορούσε να εναλλάσσει έναν μήνα εργασίας με έναν μήνα άδειας. Πράγματι, θεωρούσε ότι η πτήση για πυρόσβεση ήταν πολύ ασφαλής.

Ένας ικανός πιλότος

Ο Τούε Κίνταλ ήταν σε επαφή με τον αδελφό του μόλις την προηγούμενη ημέρα του δυστυχήματος. Τότε, ο Ρούνε Κίνταλ του έστειλε μια φωτογραφία του ελικοπτέρου με το οποίο επρόκειτο να πετάξει. Ήταν πολύ περήφανος που θα πετούσε με αυτό το ελικόπτερο, που ήταν λίγο μεγαλύτερο και λίγο πιο ισχυρό, λέει ο Τούε Κίνταλ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ρούνε ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και σεβαστός πιλότος ελικοπτέρου. Χρησιμοποίησε μάλιστα τις γνώσεις που απέκτησε κατά την εκπαίδευσή του ως μηχανικός χαμηλής τάσης για να εφεύρει νέες και έξυπνες μεθόδους πτήσης με ελικόπτερο.

Όταν συμπλήρωσε 5.000 ώρες πτήσης, έλαβε ένα βραβείο από την καναδική αεροπορική αρχή, το οποίο απονέμεται σε όλους όσους έχουν πετάξει 5.000 ώρες με ελικόπτερο χωρίς ατύχημα.

Η οικογένεια βρίσκεται πλέον σε επαφή τόσο με τις δανικές όσο και με τις ελληνικές αρχές για να επιστρέψει ο Ρούνε στην πατρίδα του. Αφήνει πίσω του τη σύντροφό του και τα δυο μικρά παιδιά του.

Πηγή: newsbomb.gr