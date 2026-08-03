Ενδέκατος τίτλος καριέρας για Φριτζ

Ο Τέιλορ Φριτζ έβαλε φρένο στον Ράφα Χόδαρ και κέρδισε το πρώτο του φετινό τρόπαιο στην Ουάσινγκτον (ATP 500).

O 28χρονος Αμερικανός (Νο.9) λύγισε με 7-6(2), 6-4 τον 19χρονο Ισπανό (Νο.15) σε 1 ώρα και 49 λεπτά και κατέκτησε τον ενδέκατο τίτλο της καριέρας του. Είναι, μάλιστα, μόλις ο τρίτος που είναι ανώτερος από ATP 250, μετά το Indian Wells το 2022 και το Τόκιο την ίδια χρονιά.

Κινδύνεψε σοβαρά, πάντως, να μείνει εκτός διοργάνωσης στα προημιτελικά, καθώς χρειάστηκε να σώσει ματς πόιντ για να ξεπεράσει το εμπόδιο του συμπατριώτη του Άλεξ Μίκελσεν! Είναι ο πρώτος του τίτλος μετά τον Ιούνιο του 2025 (Ίστμπορν) και έσπασε ένα σερί τριών χαμένων τελικών.

Ο Χόδαρ, από την πλευρά του, έκανε άλλη μια εξαιρετική πορεία τη φετινή σεζόν και με την πρόκριση στον τελικό κατάφερε να μπει σήμερα για πρώτη φορά στο Top 15 της παγκόσμιας κατάταξης. Έχει όλο το μέλλον μπροστά του!

Θυμίζουμε ότι ο τελικός του Mubadala DC Open επρόκειτο να διεξαχθεί χθες, αλλά αναβλήθηκε λόγω βροχόπτωσης.