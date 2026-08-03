Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουρφαλίδη η Athens Kallithea

Στην απόκτηση του Χρήστου Κουρφαλίδη προχώρησε η Athens Kallithea, ανακοινώνοντας την απόκτηση του 23χρονου μεσοεπιθετικού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Athens Kallithea:



«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του μεσοεπιθετικού Χρήστου Κουρφαλίδη, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την ιταλική Cosenza.



Ο Κουρφαλίδης, 23 ετών, είναι πρώην διεθνής με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων (U21), ο οποίος πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Serie A σε ηλικία 19 ετών και μετρά 74 συμμετοχές στη Serie B με τις Cagliari, Feralpisalo και Cosenza.



Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στην ακαδημία της Cagliari σε ηλικία 16 ετών και εξελίχθηκε στον σύλλογο φτάνοντας από την ομάδα Κ17 μέχρι την Primavera, της οποίας διετέλεσε αρχηγός, πριν καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα. Το επαγγελματικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στο Coppa Italia απέναντι στην Cittadella τον Δεκέμβριο 2021, ενώ τον Ιανουάριο 2022, κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή στη Serie A απέναντι στη Fiorentina.



Μετά τον υποβιβασμό της Cagliari από τη Serie A, ο Κουρφαλίδης πραγματοποίησε 21 συμμετοχές τη σεζόν 2022/23, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας τρεις ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην άμεση επιστροφή της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία υπό την τεχνική ηγεσία του Claudio Ranieri.



Μετά την άνοδο των Σαρδηνών, παραχωρήθηκε δανεικός στη Feralpisalo της Serie B τη σεζόν 2023/24, όπου κατέγραψε 29 συμμετοχές, πετυχαίνοντας τρία γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ. Το επόμενο καλοκαίρι πήρε μεταγραφή στην Cosenza, με τη φανέλα της οποίας πραγματοποίησε 24 συμμετοχές κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου 2024/25.



Τον Αύγουστο 2025 υπέστη ρήξη χιαστού και επέστρεψε στην αγωνιστική δράση με την Cosenza στις 22 Μαρτίου 2026, σε αναμέτρηση πρωταθλήματος.



Σε διεθνές επίπεδο, ο Κουρφαλίδης αγωνίστηκε 14 φορές με την Εθνική Ομάδα Ελπίδων (U21) από το 2022 έως το 2024, σημειώνοντας ένα γκολ και καταγράφοντας τρεις ασίστ.



Καλωσήρθες, Χρήστο».