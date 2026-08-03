Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Διαμαντή

Η Ελλάς Σύρου προχώρησε σε μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, καθώς ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Απόστολο Διαμαντή.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός διαθέτει σημαντικές εμπειρίες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, έχοντας αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες της Stoiximan Super League, αλλά και σε πρωταθλήματα της Τουρκίας και της Ρουμανίας.

Την περασμένη σεζόν φόρεσε τις φανέλες της Αναγέννησης Καρδίτσας και των Χανίων, με τα οποία κατέγραψε συνολικά συμμετοχές στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Ο Διαμαντής έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Πανσερραϊκού, πριν μετακομίσει στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, όπου αγωνίστηκε τόσο στο πρωτάθλημα Κ19 όσο και στο UEFA Youth League.

Η ανακοίνωση της Ελλάς Σύρου αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Απόστολο Διαμαντή.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του Πανσερραϊκού, πριν ενταχθεί στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, με τον οποίο αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Κ19 και στο UEFA Youth League.

Στα 19 του χρόνια πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Stoiximan Super League με τη φανέλα του Βόλου, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε μια γεμάτη τριετία στον ΟΦΗ.

Ακολούθησε η παρουσία του στο εξωτερικό για λογαριασμό της Ιστάνμπουλσπορ (Τουρκία) και της Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία), πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για τον Ηρακλή.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο αγωνίστηκε με την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Ιανουάριο βρέθηκε στα Χανιά.

Με σημαντικές παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και από απαιτητικά πρωταθλήματα του εξωτερικού, ο Απόστολος Διαμαντής προσθέτει εμπειρία και ποιότητα στην αμυντική γραμμή της Ελλάς Σύρου. Η απόκτησή του αποτελεί μία μεταγραφή υψηλής αξίας για τον σύλλογό μας και ενισχύει σημαντικά το ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Απόστολε, σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας».