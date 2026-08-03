Είναι παντού, «είμαι εδώ!» - Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τον Λουσέ μέχρι το 2030 (vid)

Το… πολυεργαλείο που ακούει στο όνομα Τομ Λουσέ ανακοινώθηκε και επίσημα από τον ΠΑΟΚ: «Είναι παντού, είμαι εδώ», το video της παρουσίασης!

Aπό τη Νίκαια στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο 23χρονος Γάλλος μέσος, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Δικέφαλο, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το 2030.

«Είναι παντού» το μότο της παρουσίασης για έναν παίκτη που αγωνίζεται... παντού στον αγωνιστικό χώρο, με τον Τομ Λουσέ να «κλείνει» το βίντεο λέγοντας πως «είμαι εδώ».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση των ασπρόμαυρων:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την απόκτηση του Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06.2030.

Ο Τομ Λουσέ γεννήθηκε στις 4 Μαΐου 2003 στην πόλη Μανόσκ της Νότιας Γαλλίας και ξεκίνησε να εκπαιδεύεται στις ακαδημίες της Ίστρ.

Μετακόμισε στη Νις στα 18 του χρόνια, κάνοντας όλα τα βήματα της εξελικτικής διαδικασίας μέχρι να υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο το καλοκαίρι του 2021.Από το 2023 ήταν σταθερό μέλος της πρώτης ομάδας της Νις, με 89 συμμετοχές και επτά γκολ έως σήμερα.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Λουσέ έχει αγωνιστεί με τις μικρές εθνικές ομάδες της Γαλλίας.