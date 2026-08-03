Σρέιντερ: «Θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι στον Ολυμπιακό»

Μήνυμα αισιοδοξίας από τον προπονητή της Ναϊμέγκεν ενόψει του πρώτου αγώνα με τον Ολυμπιακό για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Η Ναϊμέγκεν ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το παιχνίδι της Τρίτης (4/8, 21:00) απέναντι στον Ολυμπιακό, με τον προπονητή των Ολλανδών, Ντικ Σρέιντερ, να εμφανίζεται αισιόδοξος για την εικόνα της ομάδας του.

Οι δηλώσεις του Σρέιντερ

«Ο Σάντλερ νομίζω ότι μπορεί να παίξει εξήντα λεπτά. Όταν ήρθα εδώ, υπήρχε ένα τριετές σχέδιο για να μπούμε στην Ευρώπη. Αυτό έγινε λίγο πιο γρήγορα. Θα είναι μια ξεχωριστή μέρα για την ομάδα. Αύριο θα δείξουμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Αυτό δεν είναι αλαζονικό. Πρέπει να το δείξουμε.

Οι φιλικοί αγώνες δεν σημαίνουν τίποτα. Όταν πρόκειται για την πραγματικότητα, μια ομάδα σαν κι αυτή αποδίδει. Αυτό έχει να κάνει και με τον προπονητή. Ξέρουμε ότι θα είναι μια δύσκολη βραδιά», υπογράμμισε.

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, στη συνέντευξη Τύπου μίλησε ο Τιαρόν Τσέρι, ο οποίος είχε σκοράρει στο 4-0 της Μακάμπι Χάιφα επί του Ολυμπιακού το 2022.

«Είναι ωραίο να παίζεις στους προκριματικούς γύρους του Champions League. Είχαμε μια καλή σεζόν και αξίζουμε να είμαστε εδώ. Αγχωμένοι; Όχι, ανυπομονούμε. Δεν έχω υποφέρει ποτέ από άγχος, αλλά ο καθένας το αντιμετωπίζει διαφορετικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα, περίπου 1.300 φίλοι της Ναϊμέγκεν θα βρεθούν στο «Γ. Καραϊσκάκης», στηρίζοντας την ομάδα τους στην πρώτη ευρωπαϊκή της παρουσία μετά από 17 χρόνια.