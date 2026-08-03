Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τη Ναϊμέγκεν

Χωρίς εκπλήξεις η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρώτη αναμέτρηση κόντρα στη Ναϊμέγκεν.

Έτοιμος για το πρώτο επίσημο ματς της σεζόν είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα φιλοξενήσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη Ναϊμέγκεν για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τον τραυματία Έσε, αλλά και τον Μασούρα, ο οποίος φέρεται να επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για χάρη της Νεόμ. Τέλος, εκτός αποστολής, ενώ βρισκόταν στη λίστα, έμεινε και ο Κουτσίδης, με τον Βάσκο τεχνικό να συμπεριλαμβάνει τον Φίλη.