«Ανεβαίνει η Ρίβερ Πλέιτ - Νέα πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Ορτέγκα»

Η Ρίβερ Πλέιτ επιμένει για την απόκτηση του Φρανσίσκο Ορτέγκα και σύμφωνα με νέα ρεπορτάζ θα υποβάλλει νέο πρόταση προσφέροντας περισσότερα χρήματα στους Πειραιώτες.

Δεν εγκαταλείπει την προσπάθεια απόκτησης του Φρανσίσκο Ορτέγκα η Ρίβερ Πλέιτ, η οποία εμφανίζεται αποφασισμένη να παλέψει για την απόκτηση του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει ο Ζερμάν Γκαρσία Γκρόβα, η Ρίβερ Πλέιτ αναμένεται να καταθέσει νέα πρόταση αγοράς του 27χρονου αριστερού μπακ στους «ερυθρόλευκους», ενώ θυμίζουμε πως ήδη οι Αργεντίνοι βρίσκονται εδώ και καιρό σε επαφή με τους Πειραιώτες για την απόκτηση του Ορτέγκα.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ορτέγκα έχει πάρει το οριστικό «Οκ» από τον Ολυμπιακό για να αποχωρήσει από την ομάδα.