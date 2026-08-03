Eπέστρεψε στην Γαλλία για λογαριασμό της Λιμόζ ο Αλμπισί

Στη Λιμόζ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άντριου Αλμπισί, μετά από τον υποβιβασμό της Γκραν Κανάρια.

Νέο κεφάλαιο στην τεράστια καριέρα του είναι έτοιμος να ανοίξει ο Άντριου Αλμπισί. Μετά από μία καλή πορεία στην Ισπανία και στη Ρωσία, με τις φανέλες της Ανδόρας, της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και της Γκραν Κανάρια, ο Γάλλος γκαρντ γύρισε στην πατρίδα του.

Ο 36χρονος συμφώνησε με την Λιμόζ και γυρνάει στην Γαλλία έπειτα από 10 χρόνια. Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Γκραν Κανάρια, παρότι θα ήθελε να συνεχίσει στην Ισπανία, ο υποβιβασμός των «καναρινιών» τον οδήγησε σε μια νέα πρόκληση, με στόχο να βοηθήσει τη γαλλική ομάδα να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει.