Οι Σέρβοι γράφουν για τελεσίγραφο της ΑΕΚ στην πλευρά Κόστιτς - Τα τελευταία δεδομένα 

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την υπόθεση του Φίλιπ Κόστιτς με τους Σέρβους να γράφουν πως η ΑΕΚ έχει δώσει τελεσίγραφο στην πλευρά του ποδοσφαιριστή καθώς περιμένει την τελική απάντηση του.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει δημοσίευμα του B92.net , οι άνθρωποι της Ένωσης περιμένουν άμεσα την οριστική απόφαση του 33χρονου αριστερού φουλ-μπακ θέλοντας να κλείσει η υπόθεση είτε θετικά με την απόκτηση του, είτε αρνητικά προχωρώντας σε άλλες λύσεις, αφήνοντας πίσω τον Σέρβο.

Θυμίζουμε πως η ΑΕΚ, έχει ικανοποιήσει όλα τα θέλω του Φίλιπ Κόστιτς προσφέροντας του διετές συμβόλαιο, ενώ ο παίκτης όπως έχουμε πει έχει δελεαστική πρόταση και από την Αϊντχόφεν που δεν φτάνει οικονομικά αυτή του Δικεφάλου. Στην Σερβία γράφουν πως ο Κόστιτς δείχνει θετικός στο να συνεχίσει στην ΑΕΚ καθώς έχει ψηθεί με το πλάνο που του παρουσίασε ο Νίκολιτς ωστόσο η αλήθεια είναι πως οριστική απάντηση μέχρι τώρα δεν έχει δώσει...

Αυτός είναι ο Φίλιπ Κόστιτς

Ο 33χρονος Σέρβος αγωνιζόταν στο μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του ως αριστερός εξτρέμ, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σε ρόλο επιθετικού φουλ μπακ και έχει μείνει ελεύθερος από την Γιουβέντους. Την περασμένη σεζόν ο Κόστιτς που έχει μια τρομερή σχέση με τον Λούκα Γιόβιτς, πραγματοποίησε 23 εμφανίσεις με τη Γιουβέντους, έχοντας τρία γκολ και μία ασίστ. Διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μετρά 249 συμμετοχές στην Bundesliga, με 35 γκολ και 67 ασίστ, κυρίως με τη φανέλα της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ έχει αγωνιστεί 84 φορές στη Serie A με τη Γιουβέντους. Παράλληλα, έχει καταγράψει 49 συμμετοχές στο Europa League και 11 στο Champions League. Το καλοκαίρι του 2022 αποκτήθηκε από τη Γιουβέντους αντί 12 εκατ. ευρώ, ενώ τη σεζόν 2024-25 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φενέρμπαχτσε. Είναι επίσης 72 φορές διεθνής με τη Σερβία.