Πρώτα η ΤΣΣΚΑ και μετά στο χέρι του να μπει στην League Phase, εκτός αν....

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για ένα ακόμα πρέπει του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 και την κλήρωση , που είναι στα μέτρα του αν δεν κάνει την έκπληξη η Χράντετς Κράλοβε.

Αυτά τα καλοκαιρινά προκριματικά είναι χωρίς ανάσα. Κάθε εβδομάδα και ένα παιχνίδι με ένα μεγάλο πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Η Πάκσι πέρασε είναι παρελθόν και μπροστά του έχει την ΤΣΣΚΑ 1948 και αν προκριθεί από σήμερα ξέρει ποιο θα είναι το τελευταίο εμπόδιο πριν την League Phase του Conference League.

Tην Τετάρτη ο Παναθηναϊκός είναι υποχρεωμένος στο ΟΑΚΑ να κάνει το πρώτο και μεγάλο βήμα, για να περάσει και την ΤΣΣΚΑ 1948. Oι πληροφορίες αναφέρουν, ότι η ομάδα της Βουλγαρίας είναι πιο σκληρή και καλύτερη αμυντικά από την Πάκσι, αλλά χειρότερη και επιθετικά και ποιοτικά από την Ουγγρική ομάδα.

Με λίγα λόγια η ΤΣΣΚΑ θα παίξει κλειστά, αμυντικά με στόχο το μηδέν και από κει και πέρα θα ψάχνει να βρει μία ευκαιρία, για να πετύχει ένα γκολ. Στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την Σπάρτακ Τρναβα με δύο 0-0. Και μάλιστα το 0-0 έμεινε και στην παράταση και η πρόκριση ήρθε στα πέναλτι για τους Βούλγαρους. Πολύ κλειστά παιχνίδια και τα δύο με ελάχιστες φάσεις. Αυτό θα προσπαθήσει να κάνει και στο ΟΑΚΑ η ΤΣΣΚΑ. Οι παίκτες της παίζουν σκληρά στα όρια της κάρτας και με φάουλ θέλουν να κόψουν τον ρυθμό του αντιπάλου. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι υπομονετικός και να προσπαθήσει να ανοίξει την κλειστή άμυνα της ΤΣΣΚΑ. Η ομάδα δεν θα βρει τους χώρους, που βρήκε με την Πάκσι και για την εποχή είναι δύσκολο να κάνεις και πολλές φάσεις κόντρα σε μία κλειστή άμυνα. Για αυτό τις ευκαιρίες, που θα κάνει ο Παναθηναϊκός πρέπει να τις αξιοποιήσει, να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην άμυνα και να πάρει μία καθαρή νίκη, με την οποία θα πάει πιο ήσυχος στην ρεβάνς.

Ο σοβαρός Παναθηναϊκός πιστεύω θα πάρει μία νίκη την Τετάρτη και θα πάει να τελειώσει την δουλειά στην Σόφια.

Αν όλα πάνε καλά στη συνέχεια η ομάδα του Νίστρουπ θα βρει μπροστά της τον ηττημένο του αγώνα Μπεσίκτας -Χράντετς Κράλοβε. Η λογική λέει, ότι θα είναι αντίπαλος η Τσέχικη ομάδα. Αν γίνει η έκπληξη και περάσουν οι Τσέχοι, τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να ξεπεράσει ένα μεγάλο εμπόδιο, μία Τούρκικη ομάδα πολύ πλούσια, που προσπάθησε να πάρει τον Σαλάχ.

Αν δεν γίνει η έκπληξη και αντίπαλος είναι η Χράντετς είναι στο χέρι του Παναθηναϊκού η πρόκριση στην League Phase. Θα είναι το απόλυτο φαβορί κόντρα στους Τσέχους. Από την στιγμή, που η ομάδα απέφυγε την Χετάφε και στη συνέχεια από το υπογκρούπ την Νόρτζελαντ δεν μπορεί να έχει παράπονα για την κλήρωση. Φυσικά η Χράντετς είναι μία ομάδα που τερμάτισε επτά πόντους πίσω από την Βικτόρια Πλζεν στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και μία ομάδα που απέκλεισε με δύο νίκες την Τρόμσο, τρίτη ομάδα στην Νορβηγία στον προηγούμενο γύρο. Εχει ηγέτη και αρχηγό τον 35χρονο Νταρίντα, πρώην παίκτη του Αρη, αλλά όπως και να έχει είναι ένας αντίπαλος στα μέτρα του Παναθηναϊκού, για να προχωρήσει στην Ευρώπη. Τα υπόλοιπα μετά τα δύο ματς με την ΤΣΣΚΑ.

*Ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Λιβάι Γκαρσία, τον έναν από τους δύο καλύτερους παίκτες της ΑΕΚ(ο άλλος ήταν ο Πινέδα), όταν η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Πήγε στην Σπάρτακ Μόσχας θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα και ο Παναθηναϊκός τον θέλει. Να γίνει πρώτα και μετά θα πούμε περισσότερα.

*Ο Κάνγκουα δήλωσε επίσημα, ότι μίλαγε μήνες με τον Παναθηναϊκό. Πριν ενδιαφερθεί η ΑΕΚ, κάτι που το ξέραμε. Και έτσι χαλάει το αφήγημα, ότι τον βρήκε τον παίκτη από την ΑΕΚ ο Παναθηναϊκός. Και όταν έχεις πάρει τον Γκατσίνοβιτς, τον Μπρινιόλι(τον υπέγραψες όταν έπαιζε στον Παναθηναϊκό τον Γενάρη),τον Χουλτ(σε εποχές δύσκολες για τον Παναθηναϊκό), τον Ινσούα, δεν μιλάς, απλά το βουλώνεις...