Ο Δώνης βάζει στόχο τους τίτλους με τη Σαουδική Αραβία: «Γνωρίζω το DNA του ποδοσφαίρου της χώρας»

Ξεκάθαρο μήνυμα για τις φιλοδοξίες της εθνικής Σαουδικής Αραβίας έστειλε ο Γιώργος Δώνης, ο οποίος υπογράμμισε ότι γνωρίζει σε βάθος τη νοοτροπία του ποδοσφαίρου της χώρας και πιστεύει πως η ομάδα μπορεί να επιστρέψει στις επιτυχίες.

Ο Έλληνας προπονητής, που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας τον Απρίλιο και οδήγησε την ομάδα στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μίλησε στην ιστοσελίδα της Ασιατικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (AFC) για το πλάνο που έχει καταρτίσει ενόψει των επόμενων διοργανώσεων, με βασικό στόχο το Ασιατικό Κύπελλο του 2027.

Ο Δώνης στάθηκε στην πολυετή παρουσία του στη Σαουδική Αραβία, επισημαίνοντας πως η εμπειρία αυτή του επιτρέπει να γνωρίζει τη νοοτροπία των ποδοσφαιριστών και να προσαρμόζει ανάλογα τη φιλοσοφία του.

«Έχω εμπειρία από τη Σαουδική Αραβία τόσο ως χώρα όσο και από το ποδόσφαιρό της. Εργάζομαι εδώ από το 2015 και ιδιαίτερα τα τελευταία επτά χρόνια έχω δουλέψει με ομάδες διαφορετικών επιπέδων. Νιώθω ότι όλες αυτές οι εμπειρίες με έχουν βοηθήσει να κατανοήσω τη νοοτροπία των Σαουδαράβων ποδοσφαιριστών. Ως προπονητής δεν έχω διαχωρίσει ποτέ την ομάδα μου σε Σαουδάραβες και ξένους παίκτες. Με ενδιαφέρει μόνο τι είναι καλύτερο για την ομάδα.»

Στη συνέχεια εξήγησε πως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να δημιουργηθεί η κατάλληλη χημεία μέσα στην ομάδα, ώστε να αξιοποιηθεί το ταλέντο των ποδοσφαιριστών.

«Κάθε προπονητής έχει τη δική του φιλοσοφία και τις δικές του ιδέες. Για μένα είναι μεγάλο πλεονέκτημα ότι γνωρίζω το “DNA” του σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τον τρόπο με τον οποίο μπορώ να επηρεάσω τη νοοτροπία των παικτών. Η ιδέα είναι να βρούμε τη σωστή χημεία ανάμεσα στη νοοτροπία και το αγωνιστικό στυλ. Αν το πετύχουμε και έχουμε επιτυχίες, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα και να κατακτήσουμε τίτλους».

Παράλληλα αναφέρθηκε και στην πίεση που υπάρχει όταν μια εθνική ομάδα μένει μακριά από τις διακρίσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Είναι φυσιολογικό, όταν δεν κατακτάς τίτλους για πολλά χρόνια, να υπάρχει πίεση από τα μέσα ενημέρωσης. Αυτό αποτελεί μέρος της ποδοσφαιρικής ζωής. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τον χρόνο που έχουμε μέχρι το Ασιατικό Κύπελλο, ώστε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των παικτών και να είναι έτοιμοι για κάθε κατάσταση.»