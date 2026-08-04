Προς Κρεμονέζε ο Βολιάκο

Ο Αλεσάντρο Βολιάκο μετά την λήξη του δανεισμού του από την Τζένοα στον ΠΑΟΚ, ετοιμάζεται για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται πολύ κοντά στην μεταγραφή του στην Κρεμονέζε, με τις επαφές να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο σύλλογος από την Κρεμόνα κατέθεσε πρόταση στην Τζένοα για τον πρώην κεντρικό αμυντικό του ΠΑΟΚ και οι δύο ομάδες το επόμενο 48ωρο θα έχουν τις τελικές επαφές για την μεταγραφή του Βολιάκο.

O έμπειρος στόπερ την σεζόν που ολοκληρώθηκε κατέγραψε 14 συμμετοχές με την φανέλα του Δικεφάλου, έχοντας στο ενεργητικό του και δύο γκολ.