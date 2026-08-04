Ο Φεράν Τόρες πέταξε το... μπαλάκι στην Μπαρτσελόνα: «Να μου δείξουν ότι με θέλουν»

Ο «χρυσός σκόρερ» της Ισπανίας στον τελικό του Mundial, Φεράν Τόρες μιλώντας για το μέλλον του, πέταξε το... μπαλάκι στην Μπαρτσελόνα αναφορικά με το ενδεχόμενο παραμονής του.

Για τον 26χρονο επιθετικό έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον η Παρί Σεν Ζερμέν, με τον Φεράν Τόρες να καλεί τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα να του δείξουν ότι θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους.

«Να μου δείξουν ότι με θέλουν, να έρθουν να διαπραγματευτούμε. Στο τέλος όλα λύνονται με συζήτηση», ανέφερε ο Ισπανός επιθετικός όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να μείνει στην Μπαρτσελόνα.

Ο Φεράν Τόρες, ωστόσο ρωτήθηκε και για το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον 26χρονο να αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τους Παριζιάνους, αναφέροντας:

«Το να σε θέλουν ομάδες όπως η Παρί είναι κάτι θετικό. Έχω συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα. Είναι αλήθεια ότι στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, όμως το καλό είναι ότι έχω συμβόλαιο και μπορώ να περιμένω, αποφασίζοντας ο ίδιος για το μέλλον μου».