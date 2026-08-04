Έπος: Ο Καρέτσας κέρασε... γύρο τους φίλους της Ντόρτμουντ (vid)

Το τμήμα μάρκετινγκ των Βεστφαλών το πήγε σε άλλο... επίπεδο, αφού έκανε τα αποκαλυπτήρια της μεταγραφής του Καρέτσα σε τοπικό γυράδικο, με τον νεαρό ποδοσφαιριστή να μοιράζει γύρο στους φίλους της Ντόρτμουντ!
Στο γυράδικο, μάλιστα βρέθηκε αρκετοί φίλαθλοι της Ντόρμουντ που φωτογραφήθηκαν και καλωσόρισαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα στην αγαπημένη τους ομάδας.
Δείτε παρακάτω το video:
Für Euch Fans! 😋 pic.twitter.com/PPs7tIB4w6— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026
🥰🥰🥰 pic.twitter.com/0Be9p7skj4— Borussia Dortmund (@BVB) August 3, 2026