Νέντοβιτς: «Δεν θα επιστρέψω στον Ερυθρό Αστέρα, ένιωσα ασέβεια»

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς μίλησε στο «Kole Point» και μετξαύ άλλων αναφέρθηκε στην αποχώρησή του από τον Ερυθρό Αστέρα.

Δήλωσε πως ένιωσε αδικημένος και ότι δεν έλαβε τον σεβασμό που αξίζει. Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να επιστρέψει ποτέ στον σερβικό σύλλογο, μετά τον τρόπο που οι δύο πλευρές χώρισαν τους δρόμους τους.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιστρέψω. Όταν κάποιος σου δείξει έλλειψη σεβασμού μία φορά, πιθανότατα θα το κάνει και δεύτερη. Στα 35 μου θεωρώ ότι αξίζω πολύ μεγαλύτερο σεβασμό από αυτόν που έλαβα από τους ανθρώπους του συλλόγου.

Δεν πήρα ποτέ απάντηση για το τι ακριβώς άλλαξε. Θα ήταν εντάξει να μου το είχαν πει έναν μήνα νωρίτερα. Έμαθα πρώτα από τον Μίσκο και μετά με πήραν τηλέφωνο, όταν ήδη ήξερα ότι έπρεπε να ακολουθήσω διαφορετικό δρόμο» είπε.