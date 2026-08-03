Στο σημερινό Center Fox o Παναθηναϊκός φουλ για Λιβάι, Ολυμπιακός για Ναϊμέγκεν, ο απολογισμός Νίκολιτς & οι αφίξεις του ΠΑΟΚ

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τη Γεωργιάννα ΣΙώμου, όλες τις μεταγραφικές υποθέσεις του Big-4 4, αλλά και την προετοιμασία των ομάδων για τους ευρωπαϊκούς αγώνες της εβδομάδας. Επιπλέον, όλα τα δεδομένα για τις σημερινές κληρώσεις.