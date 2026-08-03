Μακρόν κατά του σχεδίου Ινφαντίνο: Παρέμβαση υπέρ της ενότητας στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει στη FIFA για το μέλλον των εμπορικών δικαιωμάτων των κορυφαίων διοργανώσεών της αποκτά πλέον και πολιτική διάσταση, καθώς δημοσιεύματα στη Γαλλία αποκαλύπτουν την ενεργή εμπλοκή του Εμανουέλ Μακρόν στις εξελίξεις.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά την εγκατάλειψη του σχεδίου πώλησης ποσοστού των εμπορικών δικαιωμάτων διοργανώσεων όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο. Παρότι η απόφαση αυτή έβαλε προσωρινά φρένο στις αντιδράσεις, οι εντάσεις στους κόλπους του παγκόσμιου ποδοσφαίρου παραμένουν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής «L'Équipe», ο Εμανουέλ Μακρόν δεν περιορίστηκε σε στάση παρατηρητή, αλλά κινήθηκε παρασκηνιακά προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω όξυνση της κρίσης. Πηγές από το περιβάλλον του αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος εργάστηκε ενεργά για τη διατήρηση της συνοχής στο διεθνές ποδόσφαιρο, όπως είχε πράξει και στην υπόθεση της European Super League.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι ο Μακρόν είχε σειρά τηλεφωνικών επαφών με σημαντικούς παράγοντες του αθλήματος, εκφράζοντας τη στήριξή του στον πρόεδρο της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, αλλά και στον επικεφαλής της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό. Στόχος των παρεμβάσεων αυτών ήταν να αποφευχθεί μια βαθιά ρήξη ανάμεσα στις συνομοσπονδίες και να διατηρηθεί η ενότητα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Επαφές φέρεται να υπήρξαν και με τον πρόεδρο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), Πατρίς Μοτσέπε, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πληροφορία ότι ο Μακρόν επικοινώνησε απευθείας με τον Τζιάνι Ινφαντίνο πριν από πρόσφατη συνεδρίαση της UEFA.

Κατά τη συνομιλία τους, ο Γάλλος πρόεδρος φέρεται να υπογράμμισε την ανάγκη ενότητας και διεθνούς αλληλεγγύης στο ποδόσφαιρο, μια κίνηση που δείχνει το προσωπικό του ενδιαφέρον για τις εξελίξεις, παρά τη γενική αρχή της μη παρέμβασης της πολιτικής εξουσίας στα αθλητικά ζητήματα.

Παράλληλα, το Μέγαρο των Ηλυσίων εμφανίζεται επιφυλακτικό απέναντι στη φιλοσοφία του επίμαχου σχεδίου, εκτιμώντας ότι η FIFA διαθέτει ήδη ισχυρή οικονομική βάση. Με τα έσοδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου να υπολογίζονται σε περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια και τα διαθέσιμα κεφάλαια να φτάνουν τα 5 δισεκατομμύρια, το Παρίσι θεωρεί ότι υπάρχουν μεγαλύτερα περιθώρια στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Την ίδια στιγμή, η δημόσια στήριξη της Γαλλίας προς τον Αλεξάντερ Τσέφεριν ενισχύει τα ερωτήματα για τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στον Ινφαντίνο ενόψει των εκλογών της FIFA το 2027. Προς το παρόν, πάντως, το γαλλικό προεδρικό περιβάλλον ξεκαθαρίζει ότι η προτεραιότητα παραμένει η διατήρηση της ισορροπίας και της συνοχής στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.