Rankings: Μικρή πτώση για Τσιτσιπά, career high ο Χόδαρ

Δύο θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη έχασε αυτή την εβδομάδα ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι πλέον στο Νο.53 του κόσμου, όμως έχει καλή ευκαιρία να βάλει βαθμούς στην τσέπη κατά τη διάρκεια του αμερικανικού swing.

Κατά τα άλλα, ο Κάρλος Αλκαράθ επέστρεψε προσωρινά στο Νο.2 μετά την αφαίρεση των βαθμών από τον Καναδά, ωστόσο αναμένεται να εκτοπιστεί για άλλη μια φορά από τον Σάσα Ζβέρεφ όταν ολοκληρωθεί το Masters του Μόντρεαλ.

Ο Ράφα Χόδαρ, από την πλευρά του, «πέταξε» στο career high No.15 και αν καταφέρει να κερδίσει τον τίτλο στην Ουάσινγκτον θα βρεθεί στο Νο.12.

Ο Στέφανος Σακελλαρίδης, τέλος, παραμένει στο Νο.155 και ετοιμάζεται για την πρώτη παρουσία του στα προκριματικά του US Open.