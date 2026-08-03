Φιλική σφαλιάρα για τη Λίβερπουλ από τη Λιντς - Αλλαγή ο Τσιμίκας (vid)

Προβλημάτισαν οι «reds» στην τελική ευθεία για τη σέντρα της Premier League καθώς από 2-0, έχασαν με 4-2.

Καμπανάκι χτύπησε στη Λίβερπουλ λίγο πριν από τη σέντρα της Premier League.

Οι «reds» σε φιλικό που έγινε στοπ Σικάγο, προηγήθηκαν 2-0 στο ημίχρονο της Λιντς αλλά στο δεύτερο 45λεπτο δέχθηκαν τέσσερα γκολ και έχασαν με 4-2.

Ο Λουκ Τσέιμπερς στο 7’ και ο Φλόριαν Βιρτς στο 40’ πέτυχαν τα δύο γκολ των Reds. Ο Μπρέντεν Άαρονσον μείωσε στο 60’, ο Ντόμινικ Κάλβερτ-Λιούιν σκόραρε στο 71’ και το 85’, ενώ ο Σον Λόνγκσταφ στο 73’ είχε γράψει το 2-3.

Ο Κώστας Τσιμίκας πέρασε σαν αλλαγή στο 68’ για την ομάδα του Άντονι Ιραόλα.