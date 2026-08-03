Περνάει ιατρικά και υπογράφει στην Άρσεναλ ο Μπρούνο Γκιμαράες

Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της μεταγραφής του Βραζιλιάνου χαφ στους «κανονιέρηδες».

Όπως αναφέρει το «Athletic», η Άρσεναλ μετά την συμφωνία με την Νιούκαστλ για την απόκτηση του Μπρούνο Γκιμαράες, έχει προγραμματίσει ιατρικές εξετάσεις για τον 28χρονο χαφ.

Ο Βραζιλιάνος μέσος έχει λάβει το «πράσινο φως» από τη Νιούκαστλ για να ταξιδέψει άμεσα στο Λονδίνο, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά την μετακίνησή του στην Άρσεναλ.

Οι «Κανονιέρηδες» έκλεισαν το deal με τη Νιούκαστλ για ένα ποσό κοντά στα 80 εκατ. λίρες, με τον Γκιμαράες να έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.