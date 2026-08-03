Γκεβόργκ Χαρουτιουνιάν: Χάλκινο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης με... τραυματισμένο χέρι

Ο Γκεβόργκ Χαρουτιουνιάν ήταν το πρόσωπο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Πάλης U17 που έγινε στο Μπακού. Ο Αρμένιος πρωταθλητής κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 51κ. στην ελληνορωμαϊκή.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αρμενία, ο νεαρός παλαιστής, Γκεβόργκ Χαρουτιουνιάν, ανέβηκε στο βάθρο της κορυφαίας διοργάνωσης, ενώ είχε σπάσει τον αγκώνα του! Παρά τους έντονους πόνους, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη διοργάνωση και συνέχισε να αγωνίζεται απέναντι σε κορυφαίους αντιπάλους, καταφέρνοντας τελικά να ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου και να χαρίσει στην Αρμενία ακόμη μία σημαντική διεθνή διάκριση.

Μετά την επιτυχία του, ο νεαρός πρωταθλητής αποκάλυψε το μέγεθος της υπερπροσπάθειας που κατέβαλε:

«Πάλεψα με αντιπάλους από το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν και τη Γεωργία. Τραυμάτισα το χέρι μου στον πρώτο αγώνα και αυτό με επηρέασε. Πιστεύω ότι, αν δεν είχα τραυματιστεί, θα μπορούσα να είχα φτάσει ακόμη πιο μακριά. Όταν όμως κατάλαβα ότι είχα την ευκαιρία να κερδίσω το χάλκινο μετάλλιο, αγνόησα τον πόνο και πάλεψα μέχρι το τέλος.» δήλωσε ο παλαιστής στο «Armen press».

Το χάλκινο μετάλλιο του Γκεβόργκ Χαρουτιουνιάν αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές ιστορίες του φετινού Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς ο νεαρός Αρμένιος απέδειξε ότι οι πραγματικοί πρωταθλητές δεν κρίνονται μόνο από τα μετάλλια, αλλά από την αποφασιστικότητα με την οποία ξεπερνούν τις δυσκολίες.