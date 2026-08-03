«Έδεσε» τον Ντούνγκα μέχρι το 2029 ο ΠΑΟΚ!

Ο ΠΑΟΚ «έδεσε τον Έντι Ντούνγκα, ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Με φόντο το μέλλον, οι ασπρόμαυροι «έδεσαν» ένα ακόμα project του PAOK Academy.

Ο λόγος για τον 19χρονο αριστερό φουλ μπακ Έντι Ντούνγκα, ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029 με δυνατότητα ανανέωσης για ένα ακόμη χρόνο.

O γεννημένος το 2007 Μπέντρι Ντούνγκα, που εκπαιδεύεται στον ΠΑΟΚ από το 2016 (από τη Ροδόπολη Σερρών), ενώ αποτέλεσε βασικό στέλεχος της Κ19 τα δύο τελευταία χρόνια, κατακτώντας δύο κύπελλα και ένα πρωτάθλημα.

Από τη νέα σεζόν θα αγωνίζεται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ Β αλλά και της πρώτης ομάδας, συμμετέχοντας στην προετοιμασία που διεξήχθη στην Ολλανδία.