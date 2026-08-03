Στην ατζέντα του Ολυμπιακού ο Βινίσιους Σόουζα

Οι Γερμανοί αποκάλυψαν ότι ο 27χρονος χαφ της Βόλφσμπουργκ είναι στο στόχαστρο των «ερυθρόλευκων».

Από την πλευρά του Ολυμπιακού μάλιστα, έχουν γίνει ήδη κινήσεις προκειμένου να εξεταστούν οι προϋποθέσεις μιας πιθανής συμφωνίας.

Ο Σόουζα αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ το περασμένο καλοκαίρι από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ έναντι περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ. Ο υποβιβασμός της γερμανικής ομάδας όμως, δημιουργεί νέα δεδομένα και αρκετοί ποδοσφαιριστές της εξετάζουν πλέον το μέλλον τους. Το συμβόλαιό του λήγει το 2030.

Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η ένταση με την οποία παίζει. Καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, πιέζει τον αντίπαλο, κερδίζει μονομαχίες και προσφέρει ισορροπία στην ομάδα του.

Ένα από τα στοιχεία που τον κάνουν ξεχωριστό είναι η ικανότητά του στο αμυντικό κομμάτι. Ο Σόουζα έχει καλές τοποθετήσεις, διαβάζει τις φάσεις και μπορεί να λειτουργήσει ως «σκούπα» μπροστά από τα στόπερ.

Δεν είναι ο παίκτης που απλώς καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου, αλλά ένας χαφ που μπορεί να δώσει την πρώτη πάσα. Το δημιουργικό κομμάτι πάντως, δεν είναι το μεγαλύτερο όπλο του. Δεν πρόκειται για έναν χαφ που θα δώσει πολλές τελικές πάσες ή θα παίξει συχνά κάθετα στο τελευταίο τρίτο. Ο ρόλος του είναι περισσότερο να εξασφαλίζει ισορροπία και λιγότερο να δημιουργεί, παρότι έχει παίξει αρκετές φορές στην καριέρα του και ως «οκτάρι».