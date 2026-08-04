Άρης: Ποντάρει στον Χατζηλάμπρου ο Σπανούλης ενόψει της νέας σεζόν

Το όνομα του Χρυσόστομου Χατζηλάμπρου παίζει δυνατά σε όλη την Ευρώπη μετά και τις εντυπωσιακές εμφανίσεις του με την Εθνική Εφήβων στο πρόσφατο Eurobasket U18.

Ο 18χρονος άσος του Άρη, ο οποίος υπέγραψε στις 12 Ιουλίου τετραετές συμβόλαιο, το πρώτο του επαγγελματικό, που τον «δένει» στους «κιτρινόμαυρους» ως το 2030, έχει καταφέρει να τραβήξει πάνω του πολλά βλέμματα, όχι μόνο από το ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά παγκοσμίως.

Στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ ο Χατζηλάμπρου είχε 17.1 πόντους με 37% στα τρίποντα, 8.4 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ κατά μέσο όρο, οδηγώντας την Εθνική στην 6η θέση και μια ανάσα από την πρόκριση στα ημιτελικά. Παρά τις «σειρήνες» από κολέγια του NCAA στις ΗΠΑ και το έντονο ενδιαφέρον που υπήρχε πριν το φετινό Eurobasket, είναι ειλημμένη απόφαση από την πλευρά του παίκτη η παραμονή του στον Άρη.

Ο κόουτς των «κιτρινόμαυρων», Βασίλης Σπανούλης, ποντάρει στον 18χρονο διεθνή γκαρντ/φόργουορντ ενόψει της νέας σεζόν, έχοντας ήδη σχεδιάσει στα πλάνα του συγκεκριμένο και ενεργό ρόλο για εκείνον. Άρης και Χατζηλάμπρου έχουν χτίσει μια αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης ενόψει της νέας σεζόν και ο Έλληνας άσος, αλλά και η ομάδα, πιστεύουν πως μπορεί να εξελιχθεί μέσα από τον χρόνο που θα πάρει στα παιχνίδια της ομάδας, στην Stoiximan GBL και στο Eurocup.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο παίκτης θα παραμείνει τη σεζόν 2026-27 στον Άρη και το επόμενο καλοκαίρι θα εξετάσει την προοπτική μετακίνησής του σε αμερικανικό κολέγιο, όπως έχουν κάνει πολλοί ακόμα Ευρωπαίοι παίκτες της ηλικίας του.

Σε κάθε περίπτωση, ο Άρης διατηρεί τα δικαιώματα του Χατζηλάμπρου στην Ευρώπη, εφόσον και όταν αποφασίσει εκείνος να μετακομίσει στις ΗΠΑ και το NCAA.