Stoiximan: «Πού ήσουν;» στις μεγάλες στιγμές του Ολυμπιακού

Ένα νέο κεφάλαιο της χορηγικής καμπάνιας της Stoiximan, αφιερωμένο στον Ολυμπιακό.

Η Stoiximan παρουσιάζει το νέο κεφάλαιο της χορηγικής καμπάνιας «Πού ήσουν;», αυτή τη φορά αφιερωμένο στον Ολυμπιακό. Σε συνέχεια της κεντρικής καμπάνιας που ανέδειξε μερικές από τις σημαντικότερες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού, η Stoiximan εστιάζει τώρα σε ιστορικές στιγμές από την πορεία του Ολυμπιακού που έχουν χαραχτεί στη μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων. Μέσα από ένα νέο τηλεοπτικό σποτ, αναδεικνύεται η μοναδική σχέση της ομάδας με τον κόσμο της και η δύναμη των κοινών αναμνήσεων που περνούν από γενιά σε γενιά.

Στον πυρήνα της καμπάνιας βρίσκεται και πάλι το χαρακτηριστικό ερώτημα «Πού ήσουν;». Ένα ερώτημα που γίνεται αφορμή για να ξαναζωντανέψουν ιστορικές στιγμές του Ολυμπιακού. Στιγμές γεμάτες ένταση, προσμονή, χαρά και συγκίνηση, που ξεπέρασαν τα όρια ενός αγώνα ή μιας διοργάνωσης και έγιναν προσωπικές ιστορίες. Γιατί ο καθένας θυμάται πού βρισκόταν όταν έζησε μια μεγάλη νίκη, μια ιστορική πρόκριση και φυσικά τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο στην Ελλάδα.

Το τηλεοπτικό σποτ συνδυάζει αυθεντικό αρχειακό υλικό από εμβληματικές στιγμές του συλλόγου με σύγχρονες κινηματογραφικές εικόνες και τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Ζέλσον Μαρτίνς και του αρχηγού της ομάδας Παναγιώτη Ρέτσου, οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη νέα δημιουργική εκδοχή της καμπάνιας. Μέσα από τη χαρακτηριστική ερώτηση «Πού ήσουν;», το φιλμ μετατρέπει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Ολυμπιακού σε κοινές αναμνήσεις, υπενθυμίζοντας ότι οι πιο σπουδαίες αθλητικές στιγμές αποκτούν αξία όταν τις ζούμε μαζί.

Παράλληλα, η καμπάνια αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση της Stoiximan με τον Ολυμπιακό. Ως Μεγάλος Χορηγός της ομάδας, η Stoiximan βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του συλλόγου, στηρίζοντας την προσπάθειά του εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Μια κοινή πορεία που συνεχίζει να δημιουργεί νέες στιγμές, νέες επιτυχίες και αναμνήσεις που μένουν ζωντανές στον χρόνο.

Ο Head of Marketing της Stoiximan, Αντώνης Πολυχρόνης, δήλωσε: «Με την καμπάνια "Πού ήσουν;" δημιουργήσαμε μια πλατφόρμα επικοινωνίας που αναδεικνύει τις στιγμές οι οποίες έχουν διαμορφώσει τον ελληνικό αθλητισμό και έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη όλων μας. Το νέο αυτό κεφάλαιο, αφιερωμένο στον Ολυμπιακό, τιμά μια ομάδα με σπουδαία ιστορία και εκατομμύρια φιλάθλους που έχουν ζήσει μαζί της μοναδικές στιγμές. Για την Stoiximan, ο αθλητισμός είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποί του και οι κοινές εμπειρίες που δημιουργεί. Γι' αυτό συνεχίζουμε να επενδύουμε σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν αυτές τις ιστορίες και τη δύναμη που έχουν να μας ενώνουν».

Η καμπάνια «Πού ήσουν;» αναδεικνύει με αυθεντικό τρόπο τη δύναμη που έχουν οι μεγάλες αθλητικές στιγμές να ενώνουν τους ανθρώπους. Στιγμές που δεν μένουν μόνο στην ιστορία του συλλόγου, αλλά γίνονται μέρος της προσωπικής ιστορίας κάθε φιλάθλου. Στιγμές του χθες, του σήμερα και του αύριο, που συνεχίζουν να γράφονται, μαζί.

Με το νέο αυτό κεφάλαιο της καμπάνιας «Πού ήσουν;», η Stoiximan συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του αθλητισμού να δημιουργεί κοινές εμπειρίες και αναμνήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Γιατί κάθε μεγάλη στιγμή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν τη μοιράζεσαι και όταν μπορείς, χρόνια μετά, να απαντήσεις με βεβαιότητα στο ίδιο ερώτημα:

«Πού ήσουν;»

Δείτε το νέο τηλεοπτικό σποτ εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=JLuUg_6U7yA

Σχετικά με την Stoiximan

Από το 2012, η Stoiximan κατέχει ηγετική θέση στον χώρο του διαδικτυακού αθλητικού στοιχήματος και gaming στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με σταθερή επένδυση στην καινοτομία και την τεχνολογία, προσφέρει κορυφαίες υπηρεσίες ψυχαγωγίας, με έμφαση στην αξιοπιστία και την εμπειρία του χρήστη.

Βασική προτεραιότητα της Stoiximan είναι η προώθηση του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, με τη δέσμευση να διασφαλίζει ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον για κάθε παίκτη.

Η εταιρεία διατηρεί ενεργή παρουσία στην αθλητική κοινότητα μέσω ενός εκτενούς προγράμματος χορηγιών, ενισχύοντας ουσιαστικά τον αθλητισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο. Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες με κορυφαίες ομάδες, όπως ο Ολυμπιακός, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο ΑΠΟΕΛ και ο Απόλλωνας Λεμεσού, η ομάδα των Legends 2004, καθώς και με σημαντικές διοργανώσεις όπως η Stoiximan Super League, η Stoiximan GBL και η Cyprus League by Stoiximan. Παράλληλα, στηρίζει εθνικές ομάδες, όπως η Εθνική Πόλο Ανδρών και Γυναικών της Ελλάδας και η Εθνική Ποδοσφαίρου Ανδρών της Κύπρου, αλλά και διακεκριμένους Ολυμπιονίκες. Από το 2024, μέσα από τη συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ ενισχύει και τον ελληνικό στίβο με την ονοματοδοσία στα Stoiximan Πανελλήνια Πρωταθλήματα Στίβου.

Η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της Stoiximan, η οποία υλοποιεί δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο μέσα από το πρόγραμμα “Iroes”. Κάτω από αυτό αναπτύσσονται τα τρία βασικά CSR προγράμματα της εταιρείας: Μικροί Ήρωες Μαθαίνουν, Empower Forward και Wheels of Change, έχοντας υποστηρίξει περισσότερους από 100.000 ωφελούμενους μέχρι σήμερα.

Από το 2014 έως το 2025, έχει συνεισφέρει πάνω από 1,6 δισ. ευρώ σε φόρους και περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ στην ενίσχυση του αθλητισμού και της κοινωνίας, ενώ μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά της έχει ωφελήσει περισσότερα από 150.000 άτομα.