Δήμου: «Ριμπάουντ και πίεση στην μπάλα ο στόχος των Νεανίδων κόντρα στη Δανία»

Ο Θάνος Δήμου, βοηθός του Βασίλη Μασλαρινού στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Νεανίδων σε δηλώσεις του ενόψει της σημερινής αναμέτρησης με την Δανία μίλησε για τα «κλειδιά» που θα φέρουν τη νίκη για την Ελλάδα.

Η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να προκριθεί στα προημιτελικά αήττητη και με την πρώτη θέση στον όμιλό της, που θα της φέρει όσο το δυνατόν πιο βατό αντίπαλο στο πρώτο νοκ-άουτ, στη διοργάνωση που γίνεται στην Τουλτσέα της Ρουμανίας.

Ο Θάνος Δήμου, βοηθός του Βασίλη Μασλαρινού στο προπονητικό επιτελείο της Εθνικής Νεανίδων, ανέφερε για τον σημερινό (4/8, 21:00) αγώνα στο επίσημο site της EOK:

«Με την άμυνά και την πίεσή μας, που δίνει ώθηση για εύκολες λύσεις στην επίθεση, όπως και τη σταθερότητα στην απόδοσή μας που γίνεται όλο και πιο εμφανής, παίρνουμε όλο και περισσότερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση.

Καθοριστικό απέναντι στη Δανία θα είναι να ελέγξουμε τα ριμπάουντ και να επιβάλουμε ένα ρυθμό ανάλογο του αγώνα με τη Σλοβακία, πιέζοντας την μπάλα στην άμυνα, κάτι που θα αποτελέσει το όχημα για άλλη μια επιτυχία».