Στην πέμπτη θέση του τεχνικού σόλο η Βασιλική Αλεξανδρή (vids)

Καλή απόδοση με βαθμολογία 243.8917 από την Βάσω Αλεξανδρή που την κατατάσσει στην πέμπτη θέση, με την ίδια, όμως, να δείχνει προβληματισμένη.

Με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου του Παρισιού. Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης και δις κάτοχος του τίτλου στο αγώνισμα πραγματοποίησε βελτιωμένη εμφάνιση σε σχέση με το ελεύθερο πρόγραμμα (όπου ήταν έβδομη) και συγκέντρωσε 243.8917 βαθμούς, που όμως δεν ήταν αρκετοί για να της δώσουν μία θέση στο βάθρο.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης αναδείχθηκε η Ισπανίδα Ίρις Τίο Κάσας με 263.6250 βαθμούς, με ελάχιστη διαφορά από τη νικήτρια του ελεύθερου, Βασιλίνα Χαντόσκα από τη Λευκορωσία (αγωνίζεται ως ουδέτερη), η οποία ήταν δεύτερη με 263.3817β. Το βάθρο συμπλήρωσε η Γερμανίδα Κλάρα Μπλέγερ με 258.0400 βαθμούς.

Στις 5 μ.μ. θα διεξαχθεί ο απευθείας τελικός στο τεχνικό πρόγραμμα του ομαδικού, με τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας.