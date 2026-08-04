Πήρε την Μάια Πέρι ο Πρωτέας Βούλας

Ο Πρωτέας Βούλας με ανακοίνωση του γνωστοποίησε την απόκτηηση της Αμερικανίδας γκαρντ, Μάια Πέρι

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Πρωτέας Βούλας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την αθλήτρια Mya Perry (21χρ, 1,80μ.) ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Η 21χρονη Αμερικανίδα γκαρντ προέρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με το Πανεπιστήμιο του Cincinnati στο NCAA, έχοντας κατά μέσο όρο 17,8 πόντους, 1,5 κλεψίματα και 2,6 εύστοχα τρίποντα ανά αγώνα και μπαίνοντας στην All-Big 12 Third Team. Αγωνίστηκε και στα 31 παιχνίδια της ομάδας της, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 553 πόντους, ενώ ξεπέρασε τους 1.000 πόντους καριέρας στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Πριν από το Cincinnati, φόρεσε τη φανέλα του Florida Atlantic University (FAU), όπου ήταν από τις κορυφαίες σκόρερ της ομάδας για δύο συνεχόμενες σεζόν, κερδίζοντας θέση στην AAC All-Conference Second Team, ενώ ξεκίνησε την κολεγιακή της πορεία στο Ohio State, με το οποίο έφτασε έως το Elite Eight του NCAA Tournament.

Όπως δήλωσε η Mya: “Eίμαι υπερ-ενθουσιασμένη και ευγνώμων που θα εκπροσωπώ τον Πρωτ΄ςα. Πάμε για δουλειά και να κάνουμε νίκες»!

Καλωσορίζουμε την Mya στην οικογένεια του Πρωτέα και της ευχόμαστε καλή αγωνιστική χρονιά με υγεία και πολλές επιτυχίες!»