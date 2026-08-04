Άρης: Ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την Puma

Ο Άρης ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με την εταιρεία Puma, η οποία θα αναλάβει την ένδυση της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Άρη αναφέρει:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με την PUMA, ένα από τα κορυφαία αθλητικά brands παγκοσμίως και μέλος του Ομίλου FAIS.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η PUMA αναλαμβάνει τον ρόλο του Επίσημου Προμηθευτή Αθλητικού Ιματισμού της ομάδας μας.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, καθώς ο ΑΡΗΣ γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα μπάσκετ που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων συλλόγων της PUMA και μόλις η τρίτη στην Ευρώπη, μετά τη Žalgiris Kaunas και την Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz.

Από την ίδρυσή της το 1948, η PUMA σχεδιάζει και προσφέρει προϊόντα υψηλών επιδόσεων, συνδυάζοντας την αθλητική καινοτομία με το σύγχρονο design. Με παρουσία δεκαετιών στον παγκόσμιο αθλητισμό και μία ισχυρή κληρονομιά, έχει δημιουργήσει ορισμένα από τα πλέον εμβληματικά προϊόντα στον χώρο της αθλητικής ένδυσης και υπόδησης, όπως τα Suede και Speedcat.

Η συνεργασία με την PUMA αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην προσπάθεια του ΑΡΗ να αναβαθμίσει συνολικά την αγωνιστική και εμπορική του παρουσία, συνδέοντας την ιστορία και τη δυναμική του συλλόγου με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο αθλητικό brand.»