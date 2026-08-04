Προγνωστικά Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν: Έχει την έδρα αλλά θα ζοριστεί

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για το πρώτο παιχνίδι του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Διαβάστε την ανάλυση της αναμέτρησης και δείτε παρακάτω τα μελετημένα προγνωστικά.

Ανάλυση Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε την περσινή σεζόν να διατηρήσει τα σκήπτρα του στην Ελλάδα, χάνοντας τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο. Παρά την πολύ καλή παρουσία του στο Champions League και την πορεία του μέχρι τα νοκ-άουτ, οι «ερυθρόλευκοι» δεν ολοκλήρωσαν τη χρονιά όπως θα ήθελαν στις εγχώριες διοργανώσεις.

Ανάλυση Ναϊμέγκεν

Η Ναϊμέγκεν πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν στην Ολλανδία, τερματίζοντας στην τρίτη θέση της Eredivisie και εξασφαλίζοντας το τελευταίο εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League. Παράλληλα, έφτασε μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας, όμως εκεί γνώρισε βαριά ήττα με 5-1 από την Άλκμααρ και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο.

Δείτε τα προγνωστικά Ολυμπιακός – Ναϊμέγκεν!

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