Έτσι σώθηκε η Λούμπα: Καρέ – καρέ η μάχη πυροσβεστών και εναέριων για να γλιτώσουν τον οικισμό από τις φλόγες

Μια πραγματική και δύσκολη μάχη έδωσαν πυροσβέστες, εθελοντές, κάτοικοι και εναέρια το βράδυ της Δευτέρας στη Λούμπα, στο νότιο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς που επί ημέρες κατακαίει την Αττικοβοιωτία.

Ήταν λίγο πριν τις 19.00, όταν ένα μέτωπο «κατέβηκε» από τo ορεινό της Ψάθας και με βοήθεια του ανέμου άρχισε να εξαπλώνεται προς τη Λούμπα.

Όπως καταγράφεται καρέ – καρέ στα πλάνα του Orange Press Agency, οι φλόγες αιφνιδίασαν άπαντες και μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στα πρώτα σπίτια του οικισμού, σημαίνοντας συναγερμό.

Άμεσα, άρχισαν να καταφθάνουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, μεταξύ αυτών και πεζοπόρα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές καθώς και κάτοικοι με κλαδιά.

«Σε πέντε λεπτά θα έχετε καεί, φύγετε τώρα από την περιοχή, φύγετε τώρα, εμποδίζετε τα οχήματα» ούρλιαζε ο επικεφαλής των πυροσβεστών προς όλους όσοι παρέμεναν στο σημείο.

Φλόγες πάνω από 20 μέτρα

Παρότι οι φλόγες ξεπερνούσαν τα 20 μέτρα, οι πυροσβέστες δεν περίμεναν τα εναέρια και ρίχτηκαν άμεσα στη μάχη προσπαθώντας να σώσουν τα σπίτια του οικισμού. Λίγα λεπτά αργότερα άρχισαν να καταφθάνουν ενισχύσεις: πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, δεκάδες εθελοντές και πυροσβεστικά τμήματα δήμων, όπως ο Βύρωνας, η Ηλιούπολη, το Μαρούσι, σχημάτισαν ένα δικό τους «τείχος» γύρω από τα σπίτια.

Ταυτόχρονα, από κάφτρες και φλεγόμενα κουκουνάρια, ξεπηδούσαν νέες εστίες πίσω από τις γραμμές των ομάδων πυρόσβεσης, προκαλώντας πανικό σε κατοίκους, οι οποίοι, ακούγοντας τις προτροπές των πυροσβεστών, άρχιζαν να τρέχουν. Μαζί τους απομακρύνονταν και εθελοντές που είχαν διασώσει ζώα από την περιοχή της Ψάθας.

Η πολύτιμη βοήθεια των εναέριων μέσων

Κατά τις 19:30 έκαναν την εμφάνισή τους τα εναέρια. Καναντέρ και ελικόπτερα Έρικσον έκαναν διαδοχικές ρίψεις πάνω στο μέτωπο, βοηθώντας την προέλαση των πυροσβεστών και σε σύντομο χρονικό διάστημα οι φλόγες περιορίστηκαν και έμειναν μικρές, διάσπαρτες εστίες.

Άνθρωποι της τοπικής κοινότητας ανέφεραν ότι από τις πρώτες πληροφορίες που συνέλεξαν φαίνεται πως σώθηκαν όλα τα σπίτια που απειλήθηκαν από το συγκεκριμένο μέτωπο χάρη στην ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι αργότερα το βράδυ καθώς και τα ξημερώματα προέκυψαν νέες αναζωπυρώσεις στη Λούμπα. Τα αρμόδια συνεργεία του δήμου θα κάνουν σήμερα, μόλις πέσει η φωτιά, ελέγχους στην περιοχή, για να διαπιστώσουν τυχόν ζημιές.

Πηγή: Orange Press