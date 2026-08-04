Από τα Γιάννενα στην Άλμπα Βερολίνου η Κατερίνα Μαρίνη

Η Άλμπα Βερολίνου ανακοίνωσε την απόκτηση της Κατερίνας Μαρίνη, η οποία μετακομίζει από τα Γιάννενα στην γερμανική ομάδα.

Έτοιμη για το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της είναι η Κατερίνα Μαρίνη. Η 27χρονη μπασκετμπολίστρια ανακοινώθηκε και επίσημα από την Άλμπα Βερολίνου και μετακομίζει στην γερμανική ομάδα προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια της στο γερμανικό πρωτάθλημα, καθώς και στο EuroCup γυναικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Άλμπα Βερολίνου:

«Η Άλμπα συνεχίζει να εργάζεται στο ρόστερ της στο DBBL για την επόμενη σεζόν. Η Κατερίνα Μαρίνη θα ενισχύσει τις θέσεις των γκαρντ στην πρωτεύουσα. Η 27χρονη μεταγράφηκε από τον ελληνικό ΠΑΣ Γιάννενα στην ALBA και υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027.»

Χιμάρ Οχέντα (Αθλητικός Διευθυντής της ALBA): «Με την Κατερίνα, γεμίζουμε τη θέση του ακραίου με μια έμπειρη παίκτρια που μπορεί να προσφέρει ευέλικτη υποστήριξη στην ομάδα τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Θέλουμε να τη βοηθήσουμε να αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε διεθνές επίπεδο και είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα παίζει για εμάς την επόμενη σεζόν!»

Κατερίνα Μαρίνη: «Γεια σε όλους! Ανυπομονώ πραγματικά να παίξω για την ALBA την επόμενη σεζόν. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το ταξίδι, να γνωρίσω τους συμπαίκτες μου, να παίξω μπροστά στους οπαδούς της ALBA και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Τα λέμε σύντομα!»

Η Κατερίνα Μαρίνη, με πλήρες όνομα Αικατερίνη Μαρίνη, γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1999 στην Αθήνα. Η εξτρέμ, ύψους 1,75 μέτρων, έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα της μέχρι σήμερα στην πατρίδα της, όπου έχει εκπροσωπήσει και την εθνική ομάδα 3x3.

«Από τις τελευταίες τέσσερις σεζόν, η 27χρονη αγωνίστηκε σε τρεις με τον ΠΑΣ Γιάννενα στην πρώτη κατηγορία της Ελλάδας. Η πιο στατιστικά επιτυχημένη σεζόν της ήταν η σεζόν 2023/24, στην οποία η Κατερίνα είχε μέσο όρο 13 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 αγώνες, ενώ είχε ποσοστό ευστοχίας 47,3% εντός πεδιάς και 41,8% στα τρίποντα. Στη συνέχεια μεταγράφηκε στον Αθηναϊκό, αλλά αποφάσισε να επιστρέψει στα Γιάννενα μετά από μόλις μία σεζόν, όπου έπαιξε και δύο παιχνίδια στο EuroCup την περασμένη σεζόν.

Η Κατερίνα κάνει τώρα το πρώτο της βήμα στο εξωτερικό και θα ενισχύσει το ρόστερ της Άλμπα την επόμενη σεζόν. Καλώς ήρθες!»