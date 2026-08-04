Champions League: Πρώτο βήμα με Ζότα Σίλβα για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ναϊμέχεν

Μετά τους ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, στη μάχη της Ευρώπης μπαίνει και ο Ολυμπιακός που το βράδυ της Τρίτης (4/8, 21:00) υποδέχεται τη Ναϊμέχεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League.

Ο νικητής του ζευγαριού διασταυρώνεται με μια εκ των Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ ή Μπόντο Γκλιμτ στα playoffs της διοργάνωσης.

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Δύσκολο το καλοκαίρι που διανύουν οι «ερυθρόλευκοι», καθώς έχουν ήδη αλλάξει σημαντικά το ρόστερ τους και οι προσθαφαιρέσεις αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες μέρες και μέχρι το τέλος του μήνα. Κοστίνια, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο και Πασχαλάκης είναι παρελθόν, ενώ οι Τζολάκης, Ορτέγκα, Γιάρεμτσουκ, Μασούρας, Αντρέ Λουίζ και Στρεφέτσα είναι με το ενάμιση πόδι... εκτός. Στον αντίποδα έχουν αποκτηθεί οι γκολκίπερ Ορτέγκα και Πόποβιτς, οι στόπερ Κάρμο και Σμάιλοβιτς, οι δεξιοί μπακ Μαφέο και Σάλιακας, οι εξτρέμ Ρόκα και Ζότα Σίλβα, καθώς και οι επιτελικοί μέσοι Σα, Φορτούνης.

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Προβληματική η εικόνα του Ολυμπιακού στα φιλικά της προετοιμασίας. Νίκησε την Ράκοφ 2-1, έμεινε στο 1-1 με τη Λόιβεν και επικράτησε 3-1 της Φορτούνα Σιτάρντ, στη συνέχεια όμως ηττήθηκε κατά σειρά από τους Άγιαξ (1-0), Άντβερπ (3-0) και Άλκμααρ (3-2).

Η Ναϊμέχεν έκανε την υπέρβαση της πέρσι και τερμάτισε στην 3η θέση της Eredivisie. Με τη σειρά της πάντως, δεν είχε καλή εικόνα στα φιλικά προετοιμασίας. Νίκησε τις Αλ Φεϊχά και Ναγκασάκι, ωστόσο γνώρισε ήττες κόντρα στις Ντούισμπουργκ, Άντερλεχτ, Έλβερσμπεργκ και Σεβίλλη, ενώ είχε και μια ισοπαλία με την Ντε Τρέφερς. Στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο είχε μια σημαντική απώλεια, καθώς ο βιρτουόζος εξτρέμ Μπασάρ Ονάλ πωλήθηκε στη Λιλ, ενώ αποχώρησαν και οι Ελ Καχάτι (φορ), Πρέπερ (μέσος), Γκονσάλεθ (εξτρέμ). Απέκτησε τον πολύπειρο Ντούσαν Τάντιτς, καθώς και τον Εμρέ Μορ, τον φορ Σίρχουϊς (Φορτούνα Σιτάρντ), τον στόπερ Στορμ (Λίνγκμπι) και τον μέσο Ταχάουι (Φιτέσε).

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Ο Ολυμπιακός έχει την εμπειρία της διοργάνωσης και μεγαλύτερη ποιότητα, ενώ του ταιριάζουν αντίπαλοι που ρισκάρουν στο χορτάρι. Κάτι που κάνει η Ναϊμέγκεν, που αρέσκεται σε up tempo παιχνίδι, άναρχο πολλές φορές, με μεγάλη αποτελεσματικότητα μεσοεπιθετικά αλλά και σοβαρά θέματα στα μετόπισθεν. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να κουβαλάει ερωτήματα σχετικά με το επίπεδο της δημιουργίας του από πέρσι, σε ένα reactive παιχνίδι ωστόσο μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Να σκοράρει ο Ζότα Σίλβα & Ναϊμέχεν Over 3,5 κόρνερ σε απόδοση 6.30 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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