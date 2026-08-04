Δημόσια στήριξη πυροσβεστών & δασοκομάντο στη δημοσιογράφο, Μαρία Σιαμπάνου: «Ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντο εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στη δημοσιογράφο Μαρία Σιαμπάνου, με αφορμή, όπως αναφέρει, την έντονη κριτική που έχει δεχθεί τις τελευταίες ώρες, εξαιτίας του περιστατικού με το γέλιο κατά τη δάρκεια του ρεπορτάζ για τις πυρκαγιές στην Αττική.

Στην ανάρτησή του, το Σωματείο κάνει λόγο για «ακραία και άδικη στοχοποίηση», υπογραμμίζοντας ότι γνωρίζει τη δημοσιογράφο από την παρουσία της στα πύρινα μέτωπα και την πολύχρονη κάλυψη των επιχειρήσεων πυρόσβεσης.

«Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα»

Στην ανακοίνωσή του, το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντο επισημαίνει ότι η Μαρία Σιαμπάνου έχει βρεθεί πολλές φορές δίπλα στους πυροσβέστες, μεταφέροντας, όπως αναφέρει, με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα από τις πυρκαγιές και αναδεικνύοντας τον αγώνα που δίνεται στο πεδίο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Τις τελευταίες ώρες παρακολουθούμε μια ακραία και άδικη στοχοποίηση της δημοσιογράφου Μαρίας Σιαμπάνου.

Εμείς, όμως, τη γνωρίζουμε διαφορετικά. Τη γνωρίζουμε μέσα στα πύρινα μέτωπα. Εκεί όπου έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί, μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου, με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις, προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται».

«Μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση δεν χαρακτηρίζει έναν άνθρωπο»

Το Σωματείο σημειώνει ακόμη ότι όσοι επιλέγουν να κρίνουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο θα πρέπει, όπως τονίζει, να αναλογιστούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν μεγάλες πυρκαγιές.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Όσοι επιλέγουν να καταδικάσουν έναν άνθρωπο από λίγα δευτερόλεπτα ενός βίντεο, ας αναλογιστούν πρώτα τι σημαίνει να εργάζεσαι επί ώρες σε ένα πύρινο μέτωπο. Το άγχος, η εξάντληση, η πίεση της ζωντανής μετάδοσης και η ένταση της στιγμής μπορούν να προκαλέσουν μια ακούσια ανθρώπινη αντίδραση. Αυτό δεν χαρακτηρίζει ούτε τον άνθρωπο ούτε την επαγγελματική του πορεία».

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση για αυτοσυγκράτηση απέναντι στις επικρίσεις που διατυπώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου και του καναπέ ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση. Είναι πολύ εύκολο να κρίνεις από την ασφάλεια της οθόνης σου. Πολύ πιο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι εκεί όπου η φωτιά απειλεί ζωές και περιουσίες, προσπαθώντας ταυτόχρονα να ενημερώσεις με ψυχραιμία και υπευθυνότητα».

Το μήνυμα προς τη Μαρία Σιαμπάνου

Κλείνοντας την ανάρτησή του, το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών – Δασοκομάντο ευχαριστεί τη Μαρία Σιαμπάνου για τη διαχρονική παρουσία της στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, ενώ εκφράζει τη στήριξή του τόσο προς την ίδια όσο και προς όλους τους δημοσιογράφους που καλύπτουν μεγάλες καταστροφές.

«Μαρία, σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης. Για τον επαγγελματισμό, τον σεβασμό και την προσπάθεια που καταβάλλεις, κάτω από συνθήκες που λίγοι μπορούν πραγματικά να κατανοήσουν.

Η στήριξή μας ανήκει στη Μαρία Σιαμπάνου και σε κάθε δημοσιογράφο που επιλέγει να βρίσκεται δίπλα στα πύρινα μέτωπα και στις μεγάλες καταστροφές, υπηρετώντας το δικαίωμα των πολιτών στην έγκυρη ενημέρωση», αναφέρεται χαρακτηριστικά.