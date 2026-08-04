Μια μεγάλη ήττα: Η Αττική έχασε 700.000 στρέμματα σε 9 χρόνια - Ο χάρτης της καταστροφής

Συγκλονιστικά είναι τα στοιχεία για το μέγεθος της περιβαλλοντικής καταστροφής στην Αττική την τελευταία δεκαετία. Την ώρα που τα νέα μέτωπα σε Δυτική Αττική και Βοιωτία έχουν ήδη κάνει στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα, ο απολογισμός των τελευταίων ετών προκαλεί σοκ.

Σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του Beyond EO Centre NOA (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών), από το 2017 έως σήμερα έχουν καταγραφεί 12 μεγάλες δασικές πυρκαγιές στο λεκανοπέδιο και τις γύρω περιοχές, οι οποίες έκαψαν συνολικά 700.000 στρέμματα.

Η μαύρη «Βίβλος» των μετώπων

Η Αττική βρίσκεται αντιμέτωπη με μια διαρκή πύρινη κρίση, ξυπνώντας μνήμες από τις τραγωδίες του παρελθόντος. Στη λίστα των καταστροφικών πυρκαγιών της τελευταίας 9ετίας περιλαμβάνονται τα μέτωπα σε:

Κάλαμο & Κινέτα

Γεράνεια Όρη & Βίλια

Πεντέλη, Πάρνηθα, Δερβενοχώρια & Κουβαρά

Ο χάρτης που δημοσίευσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο αποτυπώνει ανά έτος το μέγεθος των καμένων εκτάσεων, επιβεβαιώνοντας πως ο δασικός πλούτος της Αττικής συρρικνώνεται δραματικά.

Πηγή: ethnos.gr