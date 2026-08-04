Η Rhiannan Iffland κατακτά τον 10ο συνεχόμενο τίτλο στο Red Bull Cliff Diving World Series (pics)

Η Rhiannan Iffland έγραψε ιστορία στο Μόσταρ της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, κατακτώντας τον 10ο συνεχόμενο τίτλο της στο Red Bull Cliff Diving World Series.

Η ιστορική πόλη, γνωστή για την εμβληματική γέφυρα Stari Most, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία του cliff diving παγκοσμίως, φιλοξένησε για δέκατη φορά έναν από τους πιο εντυπωσιακούς σταθμούς του πρωταθλήματος.

Η Αυστραλή Rhiannan Iffland αξιοποίησε όλη την εμπειρία της για να πραγματοποιήσει μια εξαιρετική τελευταία βουτιά, επικρατώντας της Καναδής Molly Carlson στον αγώνα του Μόσταρ, εξασφαλίζοντας τον 10ο συνεχόμενο τίτλο της στο Red Bull Cliff Diving World Series. Το Μόσταρ φιλοξένησε τον τέταρτο σταθμό της σεζόν, όπου η Iffland χρειαζόταν μόνο μία νίκη για να «κλειδώσει» μαθηματικά τον τίτλο, έναν αγώνα πριν από το φινάλε.

Η 34χρονη χρειάστηκε να βρεθεί ξανά στην κορυφή της απόδοσής της, καθώς η Carlson πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ωστόσο, η Iffland διατήρησε το προβάδισμά της των 1,6 βαθμών, κατακτώντας το 10ο King Kahekili Trophy και αυξάνοντας τη διαφορά της από την Carlson στους 27 βαθμούς της γενικής κατάταξης.

Μπροστά σε περισσότερους από 23.000 θεατές, που γέμισαν το ιστορικό Stari Most κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της διοργάνωσης, η Iffland δήλωσε: «Ήξερα βαθιά μέσα μου ότι δεν θα ήταν εύκολο σήμερα. Ήξερα πως η Molly δεν θα έφευγε χωρίς να δώσει πραγματική μάχη.»

Η 48η νίκη της σε 59 αγώνες την ανέβασε στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Gary Hunt. «Η συνταγή είναι το πάθος, η θέληση και η σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Προπόνηση, προπόνηση, προπόνηση και τελικά ανταμείβεσαι», πρόσθεσε.

Με το Μόσταρ να γιορτάζει τη 10η επέτειό του ως σταθμός του Red Bull Cliff Diving World Series, οι θεατές παρακολούθησαν και μια συναρπαστική μάχη στους άνδρες. Ενώ ο πρωτοπόρος της γενικής κατάταξης του 2026, Aidan Heslop, επιδίωκε να διευρύνει το προβάδισμά του έναντι των αντιπάλων του, ο Constantin Popovici επικράτησε του Heslop για μόλις 0,1 βαθμό, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του και την τέταρτη της καριέρας του στο Stari Most, περισσότερες από κάθε άλλο άνδρα αθλητή. «Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου εδώ. Τίποτα δεν είναι αδύνατο», δήλωσε ο 37χρονος Ρουμάνος αθλητής.

Μετά από ένα ιδιαίτερα ζεστό τριήμερο, κατά το οποίο οι αθλητές τίμησαν και την τοπική παράδοση πραγματοποιώντας καταδύσεις από την ιστορική γέφυρα του Μόσταρ, το Red Bull Cliff Diving World Series διακόπτεται για περίπου δύο μήνες. Η αυλαία της σεζόν θα πέσει στις 27 Σεπτεμβρίου στο Polignano a Mare της Ιταλίας, όπου θα αναδειχθεί ο πρωταθλητής της σειράς στους άνδρες.