Μπράουν για την μεταγραφή του στους Σίξερς: «Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι, είμαι αποφασισμένος να νικήσω»

Ο Τζέιλεν Μπράουν σε δηλώσεις του μέσα από το κανάλι του στο Twitch μίλησε για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από τους Μπόστον Σέλτικς, αναφερόμενος στο νέο κεφάλαιο της καριέρας του στους Φιλαδέλφεια Σίξερς.

Ο Τζέιλεν Μπράουν μετά από 10 χρόνια παρουσίας στους Σέλτικς πήρε την απόφαση να μετακομίσει στη Φιλαδέλφεια για λογαριασμό των Σίξερς.

Ο 28χρονος φόργουορντ μίλησε για πρώτη φορά μετά τη μετακίνησή του, μέσω live στο κανάλι του στο Twitch, αναφερόμενος στα συναισθήματά του για την αποχώρησή του από τη Βοστώνη και εξηγώντας πως το μεγαλύτερο κίνητρό του πλέον είναι η επιθυμία του να κερδίσει.

Αναλυτικά, η δήλωσή του

«Θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτό που με εμπνέει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι η επιθυμία να κερδίσω. Διότι νιώθω ότι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν με σεβάστηκαν αρκετά κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, από ανθρώπους που πίστευα ότι εκτιμούσαν εμένα και όλα όσα πρόσφερα στην ομάδα και στην πόλη. Σύντομα διαπίστωσα ότι αυτό μπορεί να ισχύει, αλλά μπορεί και όχι. Γι’ αυτό, θέλω να κερδίσω περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι, αυτή την προσέγγιση, την ηγεσία και τη θυσία. Ό,τι κι αν χρειαστεί»