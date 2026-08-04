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Στο σημερινό Center Fox ο Ολυμπιακός απλώνει σεντόνι, η ΑΕΚ φέρνει Βιτάλις, ο Παναθηναϊκός φουλάρει για ΤΣΣΚΑ και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Λουσέ

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή το pre-game του Ολυμπιακός-Ναϊμέγκεν, αλλά και όλα τα νεότερα από Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

 

Στο σημερινό Center Fox ο Ολυμπιακός απλώνει σεντόνι, η ΑΕΚ φέρνει Βιτάλις, ο Παναθηναϊκός φουλάρει για ΤΣΣΚΑ και ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε Λουσέ