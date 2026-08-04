«Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια ο Ομίρ Νορτσάντ»

Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια αναζητούν τις τελευταίες πινελιές προκειμένου να κλείσουν το ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα οι δυο ομάδες αναζητούν σέντερ και αμφότεροι ψάχνουν την περίπτωση πρώην παίκτη των Κλίπερς, Ομίρ Νόρτσαντ.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Encestandο», οι ισπανικοί σύλλογοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον παίκτη από Νικαράγουα, προκειμένου να ενισχύσουν την front line τους.
Ο Ομίρ Νορτσάντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με τους Κλίπερς, έχοντας μ.ο 2.8 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά ματς. Επίσης ξεχώρισε και στη G-League με τη θυγατρική ομάδα του Λος Άντζελες, μετρώντας μ.ο 19.3 πόντους, 12.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ
El Barcelona y el Baskonia buscan un perfil similar de pívot: Norchard Omier, en la agenda.— www.encestando.es (@webEncestando) August 1, 2026
Te presentamos varios jugadores interiores más vigilados por diferentes equipos https://t.co/zJqPMdLF3O