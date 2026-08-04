«Στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα και της Μπασκόνια ο Ομίρ Νορτσάντ»

Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσίευματα Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια έχουν βάλει στο στόχαστρο τους, τον πρώην παίκτη των Λος Άντζελες Κλίπερς, Ομίρ Νορτσάντ.

Μπαρτσελόνα και Μπασκόνια αναζητούν τις τελευταίες πινελιές προκειμένου να κλείσουν το ρόστερ τους για την επόμενη σεζόν. Σύμφωνα με Ισπανικά δημοσιεύματα οι δυο ομάδες αναζητούν σέντερ και αμφότεροι ψάχνουν την περίπτωση πρώην παίκτη των Κλίπερς, Ομίρ Νόρτσαντ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το «Encestandο», οι ισπανικοί σύλλογοι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον παίκτη από Νικαράγουα, προκειμένου να ενισχύσουν την front line τους.

Ο Ομίρ Νορτσάντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε αγωνίστηκε σε έξι αγώνες με τους Κλίπερς, έχοντας μ.ο 2.8 πόντους και 1.2 ριμπάουντ ανά ματς. Επίσης ξεχώρισε και στη G-League με τη θυγατρική ομάδα του Λος Άντζελες, μετρώντας μ.ο 19.3 πόντους, 12.3 ριμπάουντ και 2.7 ασίστ