Η Euroleague για το «μανταρίνι» του Γιουλ κόντρα στον Ολυμπιακό και την καλύτερη στιγμή του (vid)

Ο Γιουλ θα γράψει ιστορία, αφού με την ερχόμενη περίοδο θα συμπληρώσει 20 χρόνια στην ισπανική ομάδα, μπαίνοντας στο πάνθεον της Ρεάλ, ως το τοτέμ των Μαδριλένων, καθώς πρόσφατα ανανέωσε για ακόμα μία σεζόν.
Με αφορμή την παραμονή του στη «Βασίλισσα» η Euroleague θυμήθηκε το… φαρμακερό του καλάθι μπροστά στον Φαλ στα τελευταία δευτερόλεπτα, θέτοντας την εξής ερώτηση:
«Η selfie και το σουτ. Είναι αυτή η σπουδαιότερη στιγμή του Γιουλ στην καριέρα του;». Φυσικά ο ίδιος ο Γιουλ αναδημοσίευσε τη συγκεκριμένη ανάρτηση.
The Selfie and the Shot 📸— EuroLeague (@EuroLeague) August 4, 2026
Is this the greatest @23Llull play OAT? 🍊 pic.twitter.com/CYUxnPy0Yl