Τσιτσιπάς: «Υπάρχουν πράγματα που μπορώ να διορθώσω»

O Στέφανος Τσιτσιπάς μίλησε στο Tennis TV για την πίεση που δέχτηκε από τον Μάρτιν Νταμ στο φινάλε της αναμέτρησής τους στο Μόντρεαλ.

«Φαινόταν πως έβρισκε πολύ καλό ρυθμό και αίσθηση στις επιστροφές του», είπε ο 27χρονος τενίστας μετά την πρόκρισή του στον δεύτερο γύρο. «Εγώ, προς το τέλος, δεν κατάφερνα να βρίσκω τα σημεία που ήθελα στο σερβίς μου, παρόλο που είχα προηγηθεί με δύο break και ένιωθα ότι είχα τον έλεγχο του αγώνα. Προς το τέλος τα πράγματα έγιναν πραγματικά δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να μετανιώνω. Κατάφερα να παλέψω σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και να δημιουργήσω καλές ευκαιρίες, διατηρώντας τον έλεγχο κάθε φορά που έπρεπε να προσπαθήσω να τον κλείσω. Τώρα απλώς ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο, να κάνω λίγη προπόνηση και να βελτιωθώ. Υπήρχαν ορισμένα πράγματα που παρατήρησα στον σημερινό αγώνα και τα οποία μπορώ να διορθώσω, ώστε να είμαι καλύτερα προετοιμασμένος για το επόμενο παιχνίδι».

Και ποια είναι αυτά τα πράγματα; «Όλα έχουν να κάνουν με τον ρυθμό. Με το να βρεις τον ρυθμό σου και να εκμεταλλευτείς το καλό μομέντουμ και την αίσθηση που χτίζεις μέσα στο γήπεδο. Γιατί σε κάθε τουρνουά που συμμετέχεις, νιώθω πως ουσιαστικά ξεκινάς από την αρχή. Το μόνο που μεταφέρεις από το προηγούμενο τουρνουά είναι η αυτοπεποίθησή σου, εφόσον έχεις παίξει καλά και έχεις πετύχει καλά αποτελέσματα. Αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο που παίρνεις μαζί σου στο επόμενο τουρνουά. Κατά τα άλλα, κάθε φορά ξεκινάς από το μηδέν, σαν να αρχίζεις κάτι καινούργιο. Πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία με καθαρό μυαλό, με μια νέα οπτική και να αποδέχεσαι τις νέες προκλήσεις, γιατί αργά ή γρήγορα θα εμφανιστούν».

Ο Στέφανος θα μονομαχήσει αύριο (5/8) με τον Ζοάο Φονσέκα για μια θέση στη φάση των «32» του καναδικού Masters.